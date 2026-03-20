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La FIFLP amplía la suspensión al sábado en Gran Canaria, y levanta la misma en Lanzarote y Fuerteventura

El fútbol territorial grancanario permanece sin actividad desde el miércoles ante la continuidad de las condiciones adversas

Incidentes en un partido de fútbol base en Canarias

Incidentes en un partido de fútbol base en Canarias

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) ha acordado la suspensión de todos los partidos programados en Gran Canaria para el sábado 21 de marzo de 2026, como consecuencia de la continuidad de la alerta meteorológica por vientos y lluvias en el archipiélago.

La decisión se adopta tras el seguimiento de la evolución de la situación por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, y supone la prolongación del Protocolo de Actuación ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA), activado días atrás.

Sin fútbol territorial en Gran Canaria desde el miércoles

Con esta nueva medida, el fútbol territorial gestionado por la FIFLP permanece sin actividad desde el pasado miércoles, afectando a las jornadas de miércoles, jueves, viernes y sábado, en todas las categorías y modalidades de fútbol y fútbol sala en Gran Canaria.

La continuidad del temporal ha impedido la reanudación de la competición, priorizando en todo momento la seguridad de todos los estamentos del fútbol.

La FIFLP estudiará este sábado la situación meteorologica para tomar una decisión respecto a la jornada del domingo.

Lanzarote y Fuerteventura recuperan la actividad

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decidido pasar la situación en las islas de Lanzarote y Fuerteventura de alerta a prealerta, por lo que desde la FIFLP se mantiene los partidos programados el sábado y el domingo, a excepción de los partidos en los que participen equipos que deban desplazarse desde Gran Canaria.

Reprogramación de los encuentros

Desde la FIFLP se recuerda a los clubes que deberán comunicar acuerdos para la disputa de los partidos aplazados antes del martes 24 de marzo, estableciéndose como fecha límite el 9 de abril de 2026 para su celebración.

En caso de no existir acuerdo entre las entidades implicadas, será el propio Departamento de Competiciones el encargado de asignar nueva fecha y horario.

Medidas organizativas en vigor

La federación mantiene además el cierre de sus instalaciones, desarrollando su actividad administrativa de forma telemática, incluyendo los servicios del Comité Técnico de Árbitros y la Escuela Canaria de Entrenadores.

Asimismo, se recuerda que estas decisiones no afectan a las competiciones organizadas por la Federación Canaria de Fútbol (FCF) ni por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que cuentan con sus propios órganos competenciales.

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La seguridad, prioridad absoluta

La FIFLP insiste en que todas las decisiones adoptadas responden a un único objetivo: garantizar la seguridad e integridad de futbolistas, técnicos, árbitros, personal federativo y aficionados, ante una situación meteorológica adversa que continúa afectando al desarrollo normal de la actividad deportiva en las islas.

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