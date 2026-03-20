Moya aplaza la XIV Circular Extrema por la alerta meteorológica
La organización de la prueba informará en los próximos días de la nueva fecha de celebración de la prueba.
El Ayuntamiento de la Villa de Moya ha anunciado el aplazamiento de la XIV Circular Extrema Villa de Moya debido a la situación de alerta meteorológica declarada por viento y lluvias en la isla.
Esta decisión se ha tomado con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas participantes, así como del personal de organización, voluntariado y público asistente, ante unas condiciones climatológicas adversas que podrían comprometer el normal desarrollo de la prueba.
El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, ha señalado que "se trata de una decisión responsable que responde únicamente a la prioridad de salvaguardar la seguridad de todos los implicados. Sabemos el esfuerzo que hay detrás de esta prueba, tanto por parte de la organización como de los corredores y corredoras, pero en estos casos la prudencia debe estar por encima de todo".
Asimismo, añadió que "desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando para poder fijar una nueva fecha en las mejores condiciones posibles, con el objetivo de que la Circular Extrema se pueda celebrar con todas las garantías y el ambiente que la caracteriza".
En los próximos días se comunicará la nueva fecha de celebración de la prueba, agradeciendo la comprensión de participantes y colaboradores ante esta situación.
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