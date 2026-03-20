Ciclismo
El campeón del mundo Remco Evenepoel, bloqueado en Tenerife por la nieve, busca cómo llegar al aeropuerto
Evenepoel, quien planeaba volar a Barcelona este sábado, se encuentra en el Parador de Las Cañadas, a la espera de que mejoren las condiciones para poder competir desde el lunes en la Volta a Cataluña.
Carlos García
Therese no causa los estragos previstos, pero sí está afectando a algunos deportistas de élite. Es el caso de Remco Evenepoel, concentrado en la Isla desde hace casi tres semanas y que se ha visto atrapado en el Parador de Las Cañadas a causa de las grandes nevadas caídas en El Teide en estas últimas horas.
El belga, vigente campeón del Mundo de contrarreloj, y oro olímpico en París 2024 tanto contra el crono como en ruta, tenía la intención de abandonar la Isla este sábado para volar hasta Barcelona, toda vez tiene previsto participar en la Volta a Cataluña, que arranca el lunes en Sant Feliu de Guíxols. Sin embargo, su programa corre serio peligro ya que las carreteras que conectan el Parador con el resto de la Isla se encuentran cerradas a causa de las heladas y la nieve.
"¿Alguien sabe cómo podemos llegar al aeropuerto?"
"Estamos atrapados en El Teide por segundo día a causa de la nieve. Nadie puede subir ni bajar. Teníamos previsto volar a Barcelona mañana (para la carrera), pero no estoy seguro de que lo podamos hacer", escribían en su perfil de Instagram tanto el propio Evenepoel como su esposa, Oumi Rayane, que lo acompaña en la Isla desde el miércoles. "¿Alguien sabe cómo podemos hacer para ir al aeropuerto", cuestionaban también ambos.
En la misma situación que Evenepoel se encuentra todo el equipo que lo ha acompañado estos días en su concentración en Tenerife. "No hay manera de salir de El Teide. Bloqueado por algunos días más. Cuando vas a las montañas tienes que estar preparado para cualquier cosa", señala Dan Lorang, uno de los entrenadores del Red Bull-BORA-hansgrohe, equipo de Remco. "Pero con buena gente alrededor, la vida se hace más fácil", añade en relación también a David Geeroms y Dario Kloeck, auxiliar y mecánico, respectivamente, del conjunto alemán.
Siete victorias en lo que va de año
En la presente campaña Evenepoel acumula ya siete triunfos, entre ellos la general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Al margen de la Volta, su propósito es correr las tres clásicas de Las Ardenas, antes del que debería ser su gran propósito del año, el Tour de Francia.
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