Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora Borrasca ThereseRestaurante Quebeque Las PalmasCaso ValkaAlcalde TejedaCarnaval MogánLoterías
instagramlinkedin

El derbi canario entre el Cisneros La Laguna y el Bus Leader San Roque se aplaza al próximo martes

A solicitud del conjunto tinerfeño, la RFEVB aceptó postponer el duelo con motivo de la borrasca Therese para preservar la seguridad de ambos equipos

El derbi canario entre el Cisneros La Laguna y el Bus Leader San Roque se aplaza al próximo martes

El derbi canario entre el Cisneros La Laguna y el Bus Leader San Roque se aplaza al próximo martes

La Provincia

La Provincia

El derbi canario entre el Bus Leader San Roque y el Cisneros La Laguna que se debía de disputar esta tarde en el Pabellón Juan Ríos Tejera, en San Cristóbal de La Laguna, correspondiente a la 21ª jornada de la Superliga, se disputará finalmente el próximo martes a las 17.30 horas, en el mismo escenario.

La solicitud del aplazamiento del duelo por parte del conjunto tinerfeño fue confirmado de forma telemática esta mañana por parte de la RFEVB, con el fin de preservar la seguridad tanto de los dos equipos canarios implicados, como por parte de los aficionados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
  2. El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo
  3. El partido UD Las Palmas - Real Sporting se verá gratis en toda España: fecha, horario y dónde ver el encuentro de LaLiga Hypermotion
  4. Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval de Maspalomas
  5. Jaque de la caseta de la UD Las Palmas a los 'luises': reuniones, wasaps, falta de canariedad...
  6. Buscan a un hombre que lleva más de 10 días desaparecido en Gran Canaria
  7. La UD Las Palmas presenta su nueva camiseta para la jornada retro de LaLiga
  8. Agarrada a un árbol para no ser arrastrada: el angustioso rescate de una anciana en el barranco de Arguineguín por el temporal Therese

El Balonmano Gáldar recibe al Granitos Ibéricos Carballal a puerta cerrada

El Balonmano Gáldar recibe al Granitos Ibéricos Carballal a puerta cerrada

Dos accidentes en cadena en Las Palmas de Gran Canaria

Dos accidentes en cadena en Las Palmas de Gran Canaria

Accidente en Las Palmas de Gran Canaria (21/03/26)

El decreto para paliar los efectos de la Guerra de Irán incluye ayudas a los fertilizantes y el transporte marítimo

El decreto para paliar los efectos de la Guerra de Irán incluye ayudas a los fertilizantes y el transporte marítimo

El derbi canario entre el Cisneros La Laguna y el Bus Leader San Roque se aplaza al próximo martes

El derbi canario entre el Cisneros La Laguna y el Bus Leader San Roque se aplaza al próximo martes

La Lotería Nacional del Día del Padre deja un importante premio en Las Palmas de Gran Canaria

La Lotería Nacional del Día del Padre deja un importante premio en Las Palmas de Gran Canaria

Darias destaca el papel del periodismo en la defensa de la democracia en una jornada celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus

Darias destaca el papel del periodismo en la defensa de la democracia en una jornada celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus
Tracking Pixel Contents