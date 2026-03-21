El derbi canario entre el Cisneros La Laguna y el Bus Leader San Roque se aplaza al próximo martes
A solicitud del conjunto tinerfeño, la RFEVB aceptó postponer el duelo con motivo de la borrasca Therese para preservar la seguridad de ambos equipos
El derbi canario entre el Bus Leader San Roque y el Cisneros La Laguna que se debía de disputar esta tarde en el Pabellón Juan Ríos Tejera, en San Cristóbal de La Laguna, correspondiente a la 21ª jornada de la Superliga, se disputará finalmente el próximo martes a las 17.30 horas, en el mismo escenario.
La solicitud del aplazamiento del duelo por parte del conjunto tinerfeño fue confirmado de forma telemática esta mañana por parte de la RFEVB, con el fin de preservar la seguridad tanto de los dos equipos canarios implicados, como por parte de los aficionados.
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