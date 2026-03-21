La prestigiosa cadena Meliá refuerza su vínculo con Reventón El Paso

La prestigiosa cadena hotelera Meliá Hotels International, a través de su establecimiento en La Palma, Meliá La Palma, se convertirá nuevamente en el hotel oficial del Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026. Este acuerdo refuerza la histórica alianza entre la cadena y una de las pruebas de trail running más destacadas del calendario, organizada por el Ayuntamiento de El Paso.

Situado en el corazón turístico de Puerto Naos, Meliá La Palma ha sido un patrocinador clave en numerosas ediciones del Reventón El Paso, acogiendo a deportistas, equipos y visitantes de diversas nacionalidades. Tras superar la pandemia originada por el COVID y el devastador impacto de la erupción volcánica que paralizó temporalmente su actividad, el hotel reabrió sus puertas en 2025 con renovada energía. Actualmente, ofrece capacidad para más de 1.000 huéspedes y todas las ventajas de la experiencia premium de Meliá Hotels International.

Dentro de este acuerdo, el hotel reservará un cupo exclusivo de habitaciones para los participantes, incluyendo a gran parte de los corredores élites de las distintas modalidades del Reventón. Esto convierte a Meliá La Palma en uno de los puntos más concurridos durante la semana del evento, reafirmando su compromiso con el turismo deportivo y su aporte al desarrollo económico y social de la isla.

Rodeado de plataneras, este hotel goza de una ubicación privilegiada junto a la playa de Puerto Naos y cerca del puerto deportivo de Tazacorte. La mayoría de sus modernas habitaciones tienen vistas al mar y servicios excepcionales, como la deliciosa cocina de la Isla Bonita que sirven en sus restaurantes buffet o a la carta.

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El Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026 se celebrará el 28 de marzo, con la participación de más de 2.000 corredores de distintas nacionalidades. Además de la competición, se llevará a cabo una semana completa de actividades que incluirán formación, ocio, comercio y experiencias relacionadas con el deporte en la naturaleza.