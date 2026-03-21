El Rocasa Gran Canaria quiere pero no puede superar a un inspirado Elda Prestigio

Tras la victoria lograda en la pasada jornada en el Pabellón Insular Antonio Moreno ante el AtticGo BM Elche (24-19), el Rocasa Gran Canaria afrontaba un exigente compromiso correspondiente a la jornada 23 de la Liga Guerreras Iberdrola, visitando al Elda Prestigio en una pista siempre complicada.

El encuentro arrancó con igualdad sobre la pista, con ambos equipos mostrando solidez defensiva en los primeros compases. Las primeras ventajas fueron alternas, con protagonismo ofensivo de Sundholm y Almudena Rodríguez, que permitieron al conjunto dirigido por Dejan Ojeda mantenerse en partido durante el inicio.

Con el paso de los minutos, el Elda Prestigio fue encontrando mayor fluidez en ataque, logrando abrir una pequeña brecha en el marcador. A pesar de ello, el Rocasa Gran Canaria se sostuvo gracias a su trabajo colectivo y a las intervenciones bajo palos de Lulu Guerra, manteniendo vivas sus opciones. El intercambio de goles se mantuvo hasta el tramo final del primer periodo, donde las locales lograron ampliar su renta para marcharse al descanso con ventaja (11-7).

Tras el paso por vestuarios, el conjunto teldense salió decidido a recortar distancias. La aportación ofensiva de María Zaldua, Larissa da Silva y María González permitió reducir diferencias en varios momentos de la segunda mitad, situándose el Rocasa en disposición de volver a entrar plenamente en el encuentro.

Sin embargo, el Elda Prestigio supo gestionar mejor sus ventajas, apoyado en la efectividad de jugadoras como Agda Gonçalves y Paula Lluch, que lideraron el ataque local en los momentos clave. Aun así, el Rocasa no bajó los brazos en ningún momento, apoyándose también en el trabajo defensivo y en las actuaciones de sus porteras, fundamentales para sostener al equipo durante el intento de remontada.

El tramo final terminó por decantar el choque del lado local, que aprovechó su mayor acierto para ampliar diferencias hasta el 24-16 definitivo, un marcador que no refleja del todo la competitividad mostrada por el conjunto grancanario durante buena parte del encuentro.

En el apartado individual, destacó Sundholm con cuatro tantos, siendo la máxima goleadora del Rocasa en el encuentro.

Con este resultado, el Rocasa Gran Canaria se mantiene con 36 puntos, firmemente instalado en la pelea por la parte alta de la clasificación.

El próximo compromiso para las de Dejan Ojeda será a domicilio ante el Mecalia Atlético Guardés en A Sangriña, en un nuevo reto exigente dentro de una Liga Guerreras Iberdrola cada vez más competitiva.

FICHA TÉCNICA

Elda Prestigio 24 (11+13)

Meriem Ezbida, Lucía García, María de Gracia Duque (1), Lora Sarandeva (2), Virginia Fernández, Sol Azcune, Agda Gonçalves (6), Luna Villaescusa, Malena Valles (3), Emiliana Heilmann, Julia Terrado, Elena Cuadrado (2), Maddi Bengoetxea (3), Claudia Martínez (2), Paula Lluch (5) y Marina González.

Entrenadora: Beatriz Escribano

Rocasa Gran Canaria 16 (7+9)

Sundholm (4), Almudena Rodríguez (3), Martina Lang (2), Larissa (2), Lourdes Guerra, Mavi de Oliveira, Silvia Navarro, Francielli Söthe, Mika Bocchieri, María Zaldua (3), Ana Medina, María González (1) y Eider Poles (1).

Entrenador: Dejan Ojeda

Árbitras: Tania Rodríguez y Lorena García

Exclusiones:

Elda Prestigio: Claudia Martínez (16:33)

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