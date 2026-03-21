El título, objeto de deseo del Olímpico y Heidelberg

Empieza lo emocionante en la Liga Iberdrola de voleibol femenino. Arrancan los playoffs por el título con dos escuadras grancanarias en liza y un sueño común, conquistar la corona liguera. El Emalsa Gran Canaria-Olímpico y el Heidelberg Volkswagen, el vigente campeón, parten a priori como favoritos en el primer cruce, el de cuartos de final. Las capitalinas acabaron terceras en la fase regular, mientras que las colegialas terminaban cuartas. Estas posiciones les permiten tener el factor cancha a favor.

Las olimpilocas inician su andadura en esta fase crucial de la temporada en la pista del Melilla esta tarde, una de las canchas más sólidas durante la liga regular. El cuadro local, de la mano del técnico grancanario Alberto Rodríguez, superó con creces su principal objetivo, el de la permanencia, promete una dura batalla en su cruce contra las isleñas.

Sabe muy bien el Emalsa Gran Canaria que cualquier error se paga muy caro en un cruce al mejor de tres partidos. Plantilla y cuerpo técnico son conscientes de que para ganar en el Pabellón Javier Imbroda tienen que dar su mejor versión. Esa que no ofreció, por ejemplo, en la jornada 20, donde el Melilla se impuso por un claro 3-0.

El Olímpico cuenta con un importante contratiempo de cara a este duelo. Pierde por lesión a una de sus baluartes, la capitana Saray Manzano, que se queda en la Isla pues se le ha diagnosticado una rotura fibrilar abdominal.

Mientras, el Heidelberg Volkswagen, que defiende título, se juega el billete para las semifinales en el cruce al mejor de tres partidos con el Haro Rioja Vóley, uno de los mejores equipos de la última fase de la segunda vuelta liguera. El primer duelo tiene lugar esta tarde en un cancha donde las colegiales cayeron por 3-1 en la primera fase

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Superliga

Por lo que se refiere a la Superliga Masculina, el líder Guaguas afronta la penúltima jornada de la fase regular visitando al Tarragona, donde debe vencer para defender la primera plaza ante el acoso del Soria, y con la mente puesta en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions ante el Perugia italiano, el martes en el Arena. El otro representante grancanario en la máxima categoría, el San Roque, vio aplazado el derbi canario ante el Cisneros en Tenerife por la borrasca.