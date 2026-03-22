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El Balonmano Gáldar cae en casa ante el Granitos Ibéricos Carballal (22-25)

El conjunto de Aday Sánchez no logró materializar su buen inicio en un encuentro disputado sin público en el Polideportivo Juan Vega Mateos

El Balonmano Gáldar cae en casa ante el Granitos Ibéricos Carballal

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La Provincia

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El Balonmano Gáldar Gran Canaria no pudo sumar en su compromiso como local tras caer frente al Granitos Ibéricos Carballal en un partido en el que los visitantes se mostraron más constantes. A pesar de un arranque prometedor de los galdenses, la falta de acierto en ataque y algunos tramos de debilidad defensiva terminaron decantando el choque.

El encuentro comenzó con buenas sensaciones para los de Aday Sánchez, que salieron con intensidad y lograron mandar en los primeros minutos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el conjunto gallego fue equilibrando el partido y aprovechando los errores locales para tomar ventaja. Al descanso se llegó con un 12-14 favorable al Carballal.

Tras el paso por vestuarios, el Gáldar intentó reaccionar y logró acercarse en varias fases, pero sin llegar a culminar la remontada. El conjunto visitante se mantuvo por delante durante gran parte de la segunda mitad, mostrando mayor solidez y sabiendo gestionar el ritmo del encuentro.

En los minutos finales, el Carballal controló su ventaja y terminó asegurando una victoria merecida por 22-25, ante un Gáldar que no dejó de intentarlo pero que volvió a verse penalizado por su falta de eficacia.

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