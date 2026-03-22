Guaguas-Perugia: ayúdanos a seguir soñando

El próximo martes, a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena, el CV Guaguas se cita en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League de voleibol con el considerado mejor conjunto del mundo, el Perugia italiano. En el horizonte de este cruce, un sueño histórico, convertirnos en el primer equipo español en estar en la Final a Cuatro de la máxima competición de clubes del continente. Desde esta ventana informativa, como presidente del Guaguas, hacemos un llamamiento a la población canaria para solicitar su apoyo incondicional y que con su aliento ayude a nuestros jugadores a superar al difícil rival que nos ha tocado en suerte. Necesitamos todo el apoyo posible de los aficionados, socios y abonados y, en definitiva, de todos los canarios.

Aunque al Perugia se le considera el rival de mayor nivel de esta Champions, de la que es el vigente campeón, nada es imposible para este ilusionado Guaguas. Creemos firmemente que con el apoyo de nuestra incondicional afición podremos lograrlo. No hay rival imposible, porque el nivel de motivación de jugadores y técnicos es máximo. No tengan ninguna duda, el equipo se va a dejar la piel para conseguir el objetivo de ponerle las cosas difíciles a un rival al que ya le hicimos sufrir en la fase de grupos, tanto aquí como en su feudo.

El Guaguas buscará en su historia el coraje, actitud, ejemplo, disposición y el temple necesarios para afrontar este reto. Recordar aquellos años 1985 y 86, cuando aquel incipiente Calvo Sotelo (semilla del actual club) inició su andadura bajo la dirección técnica de un veterano Felipe Nuez y de jugadores de la talla de Paco Sánchez Jover, Antonio Miralles, Juanma Martín, Venancio Costa, Sergio Miguel Camarero, Alfredo Padrón, Miguel Mendaño, Óscar Campos, Paco Reyes, Martín Medina, Enrique González o José Ramón. No podían imaginarse, en aquel entonces, las cotas a las que llegarían y los éxitos que alcanzarían tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo.

Fue el histórico Centro Insular de Deportes (CID) el que acogió toda la actividad de aquel Guaguas y el fiel testigo de sus logros. Allí fue donde un leal y comprometido público, partido a partido, fue acompañando y apoyando sin fisuras a aquel equipo que destacaba y mejoraba con cada rival al que se enfrentaba. Todavía resuena en los recuerdos de los más veteranos los famoso encuentros de la Copa de Europa ante el PSG francés y el CSKA de Moscú, en los que el CID vibró y rugió como nunca antes con un aforo de 5.000 asientos completo. Así, a lo largo de aquellos 12 años, hasta 1998, el Guaguas logró acumular cinco ligas, seis Copas del Rey y una Supercopa.

En sus dos periodos de existencia, primero como Calvo Sotelo y luego como Guaguas, nuestra entidad ha pretendido ser no solo una escuadra deportiva referente del deporte de alto nivel de Canarias, sino también un club social y familiar en el que el trabajo riguroso del equipo técnico, bajo la experta batuta de Sergio Miguel Camarero y nuestra junta directiva, tratan de inculcar a los jugadores a diario compromiso, deportividad, rigor y profesionalidad para exportar estos valores y cualidades en todos sus encuentros, tanto a nivel nacional como europeo, llevando orgullosos el nombre de Canarias en sus expediciones fuera de la Isla.

Fruto de nuestro buen hacer deportivo y el compromiso de los jugadores, nuestro Guaguas, a lo largo de su historia, ha acumulado nueve Superligas, nueve Copas del Rey, cinco Supercopas y una Copa Ibérica.

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En nuestro deseo de seguir acumulando éxitos al palmarés, pedimos a todos los seguidores, apasionados, simpatizantes, socios, abonados y familias que se acerquen al Gran Canaria Arena el próximo martes para apoyarnos ante el Perugia. Que la grada vuelva a rugir con el mismo espíritu del de aquel «pío, pío» de los años 90 en el Centro Insular de Deportes. Que nuestra hinchada se convierta en un jugador extra y obtener el deseado pase a semifinales de la Champions; una gesta histórica desconocida en nuestra ciudad que supondría una enorme repercusión deportiva, social y un orgullo para nuestra tierra.