VELA
El canario ‘HSN Sailing Team’ se corona en las Barcelona Winter Series
El equipo canario, con Javier Padrón a la caña, logra el tercer puesto en el séptimo y último evento, que les coloca como primeros y campeones en la general absoluta
Con la regata de este fin de semana se ponía fin al circuito de invierno de J70, pues tras siete eventos mensuales disputados desde septiembre y un total de 58 mangas navegadas, durante 21 días, concluía de manera espectacular las Barcelona Winter Series de 2025-26. Y coincidiendo con esta séptima serie, se navegó el primer evento de las Barcelona Spring Series que continuará cada mes hasta mayo. En la clasificación general de las Barcelona Winter Series, se ha impuesto con autoridad el equipo canario del HSN Sailing Team, con los grancanarios Javier Padrón a la caña, Luis Martínez Doreste en la táctica, Adolfo López en la proa y el lanzaroteño Ricardo Terrades en el trimado de las velas. Los campeones han acumulado un total de 177 puntos y estando en el podio en seis de los siete eventos disputados.
En segunda posición, con 232 puntos, ha terminado el Noticia el armador y patrón Luis M. Cabiedes, el lanzaroteñoa Alfredo González en la mayor y estrategia, y el grancanario Alberto Padrón en la táctica y trimmer de foque y Jon Larrazábal trimando el spi.
Fin del circuito de invierno
Barcelona volvió a ser el escenario de un verdadero espectáculo náutico. Durante tres jornadas, los 28 barcos participantes compitieron con condiciones de viento muy variadas. Durante la primera jornada, Noticia de Luis M. Cabiedes y HangTen de Món Cañellas, eran los equipos que se mostraron más sólidos, ambos con un primero y un segundo, mientras que el bronce provisional era para el irlandés Wildcard.
Durante la segunda jornada se produjo un cambio en la cabeza de la flota, Noticia arrebataba momentáneamente el liderato a los jóvenes catalanes del HangTen, el primero con 19 puntos y el segundo con 22. Aún no entraba el descarte. Y al tercer cajón del podio se subía el Active Sailing con Ana Smotrova a la caña del CN Cascais, tras ser el mejor barco del día, ganando la primera manga, un cuarto y un tercero.
En la última jornada se produjo la remontada del equipo canario HSN Sailing Team, que ganaban la primera manga y terminaban cuartos en la segunda y en la última prueba del evento. Este resultado los hizo escalar al tercer cajón del podio, empatados a puntos con el danés Sassy y el irlandés Wildcard. La victoria final era para HangTen que firmaban unsegundo y un tercero, superando en siete puntos al Noticia que levantarían el trofeo de subcampeones.
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