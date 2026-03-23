VOLEIBOL
El Guaguas se aferra a su 30% de opciones para desafiar a la razón en la CEV Champions League de voleibol
Los amarillos reciben en el Arena mañana a las 19.00 horas, al Perugia, campeón del mundo y de Europa en la ida de los cuartos de final de la máxima competición continental
El Guaguas afronta el que puede ser el partido más importante de su historia, desde su refundación, ante un rival antológico, el Perugia, campeón de Europa y del mundo, en un Arena que quiere batir las 5.000 almas que le apoyaron ante el Berlín, para cumplir un sueño que el propio Juan Ruiz, su presidente, le da un 30% de opciones.
El Guaguas afronta mañana el partido más importante de su vida, desde su refundación en 2020. Cierto es que en la temporada 2023-24 los amarillos cayeron en el set de oro que les daba el acceso a la soñada Final a Cuatro de la CEV Champions League, ante el Ziraat Bankasi turco, pero cierto es que aunque se trata también de un partido de cuartos, el rival es antológico, un Perugia que es el vigente campeón de la competición, del Mundo y que llega a la cita invicto en Europa esta campaña y tras haber caído solo en dos partidos de la potente Serie A italiana, donde liquidó por la vía rápida al Monza en cuartos del playoff y ya espera rival en semifinales.
Interrogado Juan Ruiz, su presidente, sobre el porcentaje de posibilidades del equipo de tumbar al mejor equipo de voleibol masculino del planeta, no dudó en darle a los hombres de Sergio Miguel Camarero un ambicioso «30%», un porcentaje elevado teniendo en cuenta la diferencia de presupuestos entre ambas entidades, con algo más de siete millones en el caso de los transalpinos, por dos del campeón español.
Unos cuartos sin representación francesa
El propio directivo grancanario recuerda a los más incrédulos que «Francia, a pesar de ser la campeona olímpica no ha logrado clasificar para estos octavos de final a sus dos representantes en la Champions, además el Guaguas eliminó al representante del subcampeón del mundo, Bulgaria, a uno de los dos representantes checos, el Praha, al Olympiacos griego, que siempre suele llegar cada año a esta recta final de la temporada, o al campeón de la Bundesliga, el Berlín, y por todo ello estamos muy felices, pero tenemos un sueño deportivo y es llegar a una Final a Cuatro europea». «A veces el chico se come al grande, como decimos en la lucha canaria», avisó el presidente amarillo.
Para lograr la gesta ante el Goliat italiano, Ruiz espera contar con una gran entrada en el Arena, superando incluso la buena acogida del duelo ante el Berlín, «por las expectativas y la gran cantidad de personas que han mostrado interés en acudir al partido». «Queremos brindarle a los jugadores la motivación extra de tener una cancha lo más llena posible, para jugar este partido», apunta el directivo.
Asistencia de Miguel Ángel Ramírez y Sitapha Savané
Juan Ruiz adelantó la asistencia al partido de los dos presidentes de los clubes señeros de la Isla, tanto Miguel Ángel Ramírez, en representación de la UD Las Palmas, como también Sitapha Savané, por el Dreamland Gran Canaria, de los que desveló orgulloso que «es la primera vez que asisten a un partido de voleibol».
Io De Amo, uno de los capitanes amarillos reconoció que «para nosotros es una motivación extra enfrentarnos a este tipo de rivales, cuando empiezas la temporada sueñas con llegar aquí». Por su parte, el otro jefe del vestuario, Jorge Almansa, recordaba que «lo bonito es que cada año damos un pasito más y cada vez tenemos un partido nuevo que es el más importante de la historia del club».
Batir las 5.000 almas del Berlín para mantener vivo el sueño europeo
El Guaguas afronta mañana (19.00 horas) en el Gran Canaria Arena, ante el vigente campeón de Europa y del mundo, el Perugia, el duelo de ida de los cuartos de final de la CEV Champions League. El partido sólo podrá ser seguido a través de la pequeña pantalla a través del canal oficial de la propia CEV, para aquellos aficionados que estén subscritos a la misma. Sin embargo, desde la directiva se ha querido facilitar el acceso al recinto, poniendo precios módicos a las entradas que van desde los 12 euros, en el caso de los adultos y de seis euros para los jóvenes hasta los 13 años. Tanto los abonados, como los menores de 13 años podrán entrar de forma gratuita al recinto de Siete Palmas. Además, aquellas personas que reciban una invitación para ir al partido, deberán de abonar tan solo la mitad del coste de la entrada. Distintas empresas de la Isla han colaborado con la adquisición de paquetes de entradas a precios reducidos para impulsar, como sucedió en el caso del partido en el Arena, ante el Berlín alemán, en el que se congregaron alrededor de 5.000 almas para llevar en volandas a los amarillos en un partido que fue clave para su acceso a los octavos de final. El récord de asistencia a un partido de voleibol masculino en España, que alcanzó los 6.400 espectadores es el reto de una directiva soñadora, que quiere darle un plus a sus jugadores para seguir soñando en Europa.
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