El Guaguas se aferra a su 30% de opciones para desafiar a la razón en la CEV Champions League de voleibol

El Guaguas afronta el que puede ser el partido más importante de su historia, desde su refundación, ante un rival antológico, el Perugia, campeón de Europa y del mundo, en un Arena que quiere batir las 5.000 almas que le apoyaron ante el Berlín, para cumplir un sueño que el propio Juan Ruiz, su presidente, le da un 30% de opciones.

El Guaguas afronta mañana el partido más importante de su vida, desde su refundación en 2020. Cierto es que en la temporada 2023-24 los amarillos cayeron en el set de oro que les daba el acceso a la soñada Final a Cuatro de la CEV Champions League, ante el Ziraat Bankasi turco, pero cierto es que aunque se trata también de un partido de cuartos, el rival es antológico, un Perugia que es el vigente campeón de la competición, del Mundo y que llega a la cita invicto en Europa esta campaña y tras haber caído solo en dos partidos de la potente Serie A italiana, donde liquidó por la vía rápida al Monza en cuartos del playoff y ya espera rival en semifinales.

Interrogado Juan Ruiz, su presidente, sobre el porcentaje de posibilidades del equipo de tumbar al mejor equipo de voleibol masculino del planeta, no dudó en darle a los hombres de Sergio Miguel Camarero un ambicioso «30%», un porcentaje elevado teniendo en cuenta la diferencia de presupuestos entre ambas entidades, con algo más de siete millones en el caso de los transalpinos, por dos del campeón español.

Unos cuartos sin representación francesa

El propio directivo grancanario recuerda a los más incrédulos que «Francia, a pesar de ser la campeona olímpica no ha logrado clasificar para estos octavos de final a sus dos representantes en la Champions, además el Guaguas eliminó al representante del subcampeón del mundo, Bulgaria, a uno de los dos representantes checos, el Praha, al Olympiacos griego, que siempre suele llegar cada año a esta recta final de la temporada, o al campeón de la Bundesliga, el Berlín, y por todo ello estamos muy felices, pero tenemos un sueño deportivo y es llegar a una Final a Cuatro europea». «A veces el chico se come al grande, como decimos en la lucha canaria», avisó el presidente amarillo.

Para lograr la gesta ante el Goliat italiano, Ruiz espera contar con una gran entrada en el Arena, superando incluso la buena acogida del duelo ante el Berlín, «por las expectativas y la gran cantidad de personas que han mostrado interés en acudir al partido». «Queremos brindarle a los jugadores la motivación extra de tener una cancha lo más llena posible, para jugar este partido», apunta el directivo.

Asistencia de Miguel Ángel Ramírez y Sitapha Savané

Juan Ruiz adelantó la asistencia al partido de los dos presidentes de los clubes señeros de la Isla, tanto Miguel Ángel Ramírez, en representación de la UD Las Palmas, como también Sitapha Savané, por el Dreamland Gran Canaria, de los que desveló orgulloso que «es la primera vez que asisten a un partido de voleibol».

Io De Amo, uno de los capitanes amarillos reconoció que «para nosotros es una motivación extra enfrentarnos a este tipo de rivales, cuando empiezas la temporada sueñas con llegar aquí». Por su parte, el otro jefe del vestuario, Jorge Almansa, recordaba que «lo bonito es que cada año damos un pasito más y cada vez tenemos un partido nuevo que es el más importante de la historia del club».