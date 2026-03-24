60 equipos de 20 nacionalidades en las bodas de oro del Rally Islas Canarias – Rally de España

El 50º aniversario del Rally Islas Canarias – Rally de España va a contar con una participación espectacular, de lo más nutrida, compuesta por un total de 60 vehículos que serán partícipes de la segunda prueba mundialista en la historia del Archipiélago.

Equipos procedentes de un total de 20 nacionalidades distintas han tramitado su inscripción para competir por las carreteras de Gran Canaria, donde el público podrá contemplar de nuevo la parrilla completa del WRC (World Rally Championship), compuesta por un total de 10 vehículos de la máxima categoría.

Entre ellos, el Hyundai i20N Rally1 con el que Dani Sordo y Cándido Carrera consumarán ante su público su esperado retorno al WRC (World Rally Championship).

Los campeones del Mundo de 2024, Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe, y Adrien Fourmaux / Alexandre Coria completarán la representación de Hyundai Shell Mobis World Rally Team.

Toyota Gazoo Racing WRT volverá a desplegar todo su arsenal en la cita española del calendario, inscribiendo cinco unidades del Toyota GR Yaris Rally1. Sébastien Ogier / Vincent Landais han querido estar presentes de nuevo en el Rally Islas Canarias – Rally de España, alineados conjuntamente con Elfyn Evans / Scott Martin (líderes actualmente de la clasificación general), Sami Pajari / Marko Salminen, Takamoto Katsuta / Aaron Johnston y Oliver Solberg / Elliott Edmondson, que van a competir por primera vez ante el público canario con un vehículo de la máxima categoría.

M-Sport Ford World Rally Team completa el grupo cabecero de la lista de inscritos con los Ford Puma Rally1 de Joshua McErlean / Eoin Treacy y Jon Armstron / Shane Byrne, de vuelta esta temporada, encuadrados en la élite del WRC (World Rally Championship), a unas carreteras donde cosecharon importantes resultados durante su etapa en el ERC (European Rally Championship).

Al igual que en 2025, la categoría Rally2 se consolida como la más multitudinaria, con 34 tripulaciones y una destacada presencia de equipos nacionales, incluidos varios competidores canarios que podrán celebrar con la afición de casa las bodas de oro del Rally Islas Canarias – Rally de España.

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Las categorías Rally3 y Rally4 suman nuevos efectivos, con 7 y 6 competidores, respectivamente, a las que se añadirán tres vehículos Rally5, completando la fabulosa inscripción de una cita histórica como esta.