El Guaguas roza la campanada ante el campeón del mundo en el Arena

Una vez más el Guaguas ha rozado la proeza ante el mejor equipo de voleibol del planeta, que cayó derrotado en el tie-break tras remontar un 2-2 inicial para forzar el quinto asalto. Los italianos se repusieron del golpe y tomaron la delantera en la muerte súbita para adjudicarse el duelo con un 13-15 que hace justicia a lo vivido sobre el parqué del Arena.

Los amarillos arrancaban el duelo tuteando al campeón del mundo, un Perugia que encontraba respuesta en cada uno de sus intentos por abrir una brecha en el marcador, hasta que dos puntos consecutivos de Ben Tara obligaban a Sergio Miguel Camarero a detener el juego con 7-10 en el luminoso.

Los grancanarios intentaban recuperar la desventaja, pero el Perugia se mostraba muy sólido en el bloqueo y contundente en ataque y a pesar del acierto de Walla, Ramos y Juantorena, el técnico local consumía su segundo cartucho con un 15-19 en busca de una reacción de sus hombres que no terminaba de llegar.

Primera batalla para el Perugia

Los amarillos daban refresco a Bruno con la entrada de Rousseaux. El receptor belga junto a Walla y Juantorena le daban un nuevo aire al ataque de los grancanarios que llevaban al técnico italiano, Angelo Lorenzetti, a tener que consumir su primer tiempo muerto (19-21).

Ramos se acrecentaba en la red, pero la exhibición del argentino no bastaba para evitar caer en el primer asalto por un ajustado 23-25 que le daba la primera batalla al Perugia (0-1).

Una mala puesta en escena del Guaguas en el arranque de la segunda manga obligaba a Camarero a consumir un tiempo muerto a las primeras de cambio tras encajar un 1-5 ante un Perugia que sacaba músculo con Plotnytskyi y Russo.

Momento valle para los amarillos

El Guaguas atravesaba su peor momento, mientras que los transalpinos se mostraban letales con Crosato, Ben Tara y Semeniuk que forzaban el segundo tiempo muerto con un 5-11.

Los errores propios de los italianos, sumados al acierto de Walla y Juantorena maquillaban un poco el marcador en la recta final del segundo acto. Los italianos activaban el modo demolición y duplicaban su renta en el partido al cerrar el set Crosato con un remate por el centro que colocaba el 19-25 (0-2).

Golpe en la mesa del campeón español

El Guaguas recuperaba sensaciones en el arranque del tercer set, ante un Perugia que fallaba más de lo que es habitual en ellos y aprovechaban Juantorena y Spencer para poner nerviosa a la escuadra visitante que lo paraba con un 10-6.

La reacción italiana no se hacía esperar y un bloqueo de Russo despertaba las alarmas de Camarero al ver que volvian las tablas al marcador, congelando el tiempo para recuperar sensaciones (10-10).

El Perugia no tardaba en abrir una nueva brecha en el luminoso, decidiendo Camarero quemar su segundo -tiempo muerto tras encajar un nuevo punto tras un latigazo de Crosato que colocaba el 13-15.

Los grancanarios sacaban a relucir el ADN ganador que llevan en su escudo y encontraban a Walla, Juantorena y Rousseaux para coger una pequeña renta de dos puntos que llevaba al Perugia a parar el duelo con un 20-18.

Los intentos del Perugia de finiquitar el duelo por la vía rápida se topaban con la fe inquebrantabale de los amarillos que forzaban un cuarto set tras adjudicarse el tercero merced a dos errores de ataque de los transalpinos (1-2).

A la muerte súbita

El partido entraba en su cuarta manga en un duelo jugado de poder a poder que amenazaba con decantarse del bando italiano, tras abrir una brecha con dos rematres poderosos de Dzavoronok y Ben Tara, que obligaban a parar el partido a Camarero (9-11).

El intercambio de golpes se mantenía constante hasta llegar a la recta final del partido, sin un dominador claro, a pesar de lo cual, Lorenzetti decidía pararlo con un 22-21 en el luminoso.

Juantorena y Spencer apretaban la cuerda y volvían a asegurarse un punto ante el campeón del mundo, llevando el partido al tie-break tras cerrar a su favor la cuarta manga por un ajustado 25-23 (2-2).

A dos puntos del milagro

El Perugia se reponía del mazazo y metía la directa en el arranque del quinto asalto, con Plotnytskyi, Semeniuk y Ben Tara marcando las primeras diferencias que hacían que el Guaguas lo parase (4-7).

Los amarillos pagaban el esfuerzo, ante un rival con más fondo de armario. Los hombres de Camarero no se rendían, con Rousseaux y Spencer manteniendo vivos a los isleños que trasladaban los nervios al banquillo del campeón del mundo que no dudaba en pararlo con 7-9.

Noticias relacionadas

El Perugia demostraba tener más vidas que un gato, con Ben Tara sacando a relucir su cañón. Los errores hacían crecer la expectación y Spencer se crecía para encoger el corazón del ténico italiano que lo paraba con un 13-14 para poner nervioso a De Amo al saque. El madrileño aseguraba, pero el opuesto tunecino de la escuadra italiana estrellaba el balón contra el cuerpo de Unai Larrañaga que no podía evitar caer por la misma.