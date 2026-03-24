Juan Carlos Quintana: "Económicamente era un disparate participar este año en el Rally Islas Canarias"

Juan Carlos Quintana arranca una nueva temporada en el Campeonato de España de Rallys de Tierra (CERT) que empezó la pasada semana con la cita de Lorca. Quintana va con la experiencia de llevar más de una década haciendo el salto nacional donde ya lo ha ganado prácticamente todo en esta categoría. Campeón absoluto, subcampeón, múltiples títulos de Copa… y aun así, sigue teniendo la mismas ganas y la ambición del primer día. Al igual que ha hecho en años anteriores, vuelve a contar de copiloto con el majorero Jonathan Hernández con el Skoda Fabia Rally2.

Hace poco más de una semana ha empezado el campeonato de tierra en el Rally de Lorca, ¿la catalogaría como una experiencia agridulce para el equipo?

Yo particularmente me quedo con la parte dulce, estuvimos liderando la carrera varios tramos y durante toda la tarde estuvimos en puestos de podio. Pudimos comprobar que estamos en forma y con un gran nivel, sobre todo si consideramos que desde noviembre no nos subíamos al coche de carreras. Piense que nuestros rivales eran gente joven que prácticamente todas las semanas están haciendo kilómetros y, sin ninguna duda, esa es la clave para ser competitivos.

¿Qué valoración hace del resultado final?

Nos quedamos fuera del podio en el último tramo por una circunstancia totalmente fortuita. Cuando nos tocó salir, empezó a llover y ese tramo tenía algo más de un kilómetro de asfalto. Ya se puede imaginar lo difícil que es llevar el coche con gomas de tierra sobre el asfalto mojado. Cuando estábamos esperando para salir y vi como caían las primeras gotas ya sabía que íbamos a perder todas las opciones, porque todos nuestros rivales habían salido mucho antes que nosotros.

En esos momentos, ¿cómo se gestionan las emociones, el estrés o la frustración?

Lo primero que le dije a Jonathan (Hernández) es que salíamos con el objetivo de perder el menor tiempo posible. Salir con una idea clara es lo que te permite encauzar de un modo positivo toda la energía. Si en esas circunstancias sales al tramo maldiciéndolo todo, haciendo bajar a todos los santos y pensando que todo es cuestión de mala suerte, le puedo asegurar que el resultado final hubiese sido peor, o incluso, podríamos habernos enterrado en una cuneta. Le diría que la grandeza de un deportista siempre se mide en la gestión de los momentos difíciles.

¿Qué objetivos se marca el equipo para este 2026?

Nuestro objetivo es siempre el mismo: estar en los puestos de podio en el campeonato nacional. Sabemos que es ambicioso, pero no es imposible. Ya hemos ganado el CERT, también hemos sido subcampeones. En su momento con el Mitsubishi ganamos el grupo N. Creo que cada año que hemos competido nos hemos traído para Canarias un título y estoy seguro que este año no va a ser diferente.

¿Cuáles son los planes para las pruebas que se disputan en Canarias?

El plan es concentrar todos los esfuerzos en el CERT y en hacer el regional de tierra. Hace unos días hemos descartado nuestra presencia en el Rally Islas Canarias. Teníamos ganas de hacerlo y volver a vivir esa experiencia mundialista, sin embargo, cuando empiezas a hacer números te das cuentas que es un disparate económico. Lo que hemos decidido es destinar ese presupuesto para realizar algunas carreras en tierra en Portugal que al fin y al cabo, nos van a ayudar para mejorar nuestro rendimiento en tierra.

¿Qué le decimos a esos miles de aficionados canarios que confiaban en verle en el Islas Canarias?

Lo cierto es que la experiencia del año pasado fue espectacular, nos lo pasmos muy bien. Fuimos los segundos canarios clasificados detrás de Luis Monzón y pudimos demostrar un nivel muy aceptable, sobre todo cuando nos estábamos subiendo por primera vez al Citroën que para nosotros era un coche totalmente desconocido. Creo que lo único que podemos decir a nuestra afición es que necesitamos concentrar los esfuerzos, especialmente en términos económicos, en prepararnos para estar en puestos de honor del CERT. Este año tendremos una gran representación canaria con Luis Monzón, Yeray Lemes o Enrique Cruz. No hay que tener ninguna duda que estos pilotos van a dejar el nivel del automovilismo canario en el lugar que le corresponde ante el WRC.

El CERT es cada año más competido. ¿Qué lectura hace del nivel actual del campeonato y qué diferencias ve respecto a los años anteriores?

El nivel ha subido de manera brutal en los últimos años. Hay muchos pilotos y cada vez llegan más jóvenes, con más ambición y sobre todo con muchísimos medios. No descubrimos nada nuevo si decimos que la clave de este deporte es el presupuesto. A mayor presupuesto, más posibilidades para tener un buen vehículo, más capacidad para realizar kilómetros para testar cosas o incluso, para hacer pruebas adicionales al campeonato, porque la otra clave de este deporte es hacer kilómetros. La ecuación es sencilla, a mayor presupuesto y mayor número de kilómetros hay más posibilidades de estar en puestos de pódium.