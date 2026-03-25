Operación remontada: El CV Guaguas no ve «imposible» tumbar al Perugia y lograr el billete para su primera 'Final a Cuatro'

«No es imposible». Esas tres palabras son las que definen la resaca de un CV Guaguas que estuvo bastante cerca de protagonizar una noche épica en el Gran Canaria Arena. Los amarillos demostraron ante el Perugia, el actual campeón de Europa y del mundo, durante el duelo de ida de los cuartos de final de la CEV Champions League, que están al nivel de los mejores conjuntos del continente pese a caer derrotados en la muerte súbita. De hecho, el convencimiento de una remontada es tan grande que, menos de 24 horas después del encuentro, Hélder Spencer e Io de Amo, dos de las piezas claves del equipo dirigido por Sergio Camarero, tienen bastante claro que voltear la eliminatoria ante el cuadro italiano el miércoles 1 de abril (19.30 horas), que les daría el billete para participar en la que sería su primera Final a Cuatro de la máxima competición europea de su historia, no es una quimera ni mucho menos.

«Ya no es casualidad que en los tres partidos que hemos jugado contra ellos hayamos competido de esa manera. Vamos a tener nuestras opciones, seguro; tenemos que creer nosotros mismos porque nadie se esperaba los resultados que hemos conseguido en esos choques. Les hemos hecho daño y vamos a estar ahí», reseñaba el colocador Io de Amo. «En estos seis o siete meses que llevo en el Guaguas me he dado cuenta de que este equipo es capaz de todo. Nunca damos un partido o un set por perdido; da igual que vayamos 24-1 abajo que siempre vamos a pensar que lo podemos sacar. Evidentemente, no va a ser nada fácil porque son un gran equipo, pero también es cierto que las veces que nos hemos cruzado con ellos, las dos del grupo y este primer partido de la eliminatoria, nunca han estado cómodos jugando contra nosotros. De ese modo, ganarle a este Perugia no es imposible», relataba el central Hélder Spencer.

La presión para los transalpinos

Io de Amo posa con el trofeo de MVP en el partido de vuelta de la eliminatoria de octavos de final ante el Montpellier. / CV Guaguas

Ambos jugadores destacaban que uno de los aspectos a los que se agarran para confiar en darle la vuelta al resultado es la presión que pueda tener el Perugia para seguir con vida en la Champions. Mientras el Guaguas ya ha cumplido con su objetivo continental, los transalpinos han construido su plantilla (cuyo coste ronda los siete millones de euros, cinco más que los isleños) para tratar de repetir entorchado. Así lo explicaba Spencer, alegando que son los italianos los que están «exigidos y obligados, entre comillas, a pasar la eliminatoria. Si las cosas no les salen, sentirán ese apremio por ganarnos. Nosotros ya no tenemos esa imposición, aunque sea un sueño estar en la Final a Cuatro.

Ante esa aseveración, de Amo añadía que va a ser fundamental «ponerles en aprietos en los finales de set. Ellos son los favoritos y están jugando contra un equipo de la liga española, que no es lo mismo que hacerlo ante un rival de Polonia o de la propia Italia. No digo que la Superliga sea una competición menor, pero sí es cierto que no tiene el nivel de otros campeonatos. Entonces, tenemos que ser capaces de llegar a esos finales de manga con opciones, como ya hemos hecho en los encuentros anteriores, para intentar que se pongan nerviosos».

La táctica y el saque como mantras

Por otra parte, a la hora de esgrimir cuáles serán las claves sobre la pista del Pala Barton Energy, la cancha del Perugia, Io de Amo aseguraba que resultará importante estar «preparados mentalmente. El voleibol italiano se caracteriza por ser uno de los precursores de la táctica y siguen su propio modelo. El partido nunca es igual contra ellos: te van cambiando cosas y tú te tienes que ir adaptando, cambiándoles otras. Por lo tanto, un aspecto fundamental es hacer una buena lectura del juego para ver cómo podemos contrarrestarles. Su nivel táctico es siempre muy alto».

Hélder Spencer también argumentaba que el saque será otra cuestión «bastante vital para remontar. Ellos no están acostumbrados a jugar ante equipos que utilizan el saque flotante y ahí les hemos sacado ventaja. Eso les dificulta mucho y, hasta ahora, no han conseguido jugar con regularidad ante nosotros. Tenemos que saber dónde sacar y cómo. La consistencia defensiva será otra clave».

Sueños cumplidos y más que una Superliga

Spencer sonríe durante un calentamiento previo a un partido de esta temporada. / CV Guaguas

Dentro de lo que supone este intento de machada del Guaguas hay espacio para los deseos. Tanto es así que, para de Amo, tumbar al Perugia y clasificarse para la Final a Cuatro sería como un «sueño hecho realidad que hace ocho o diez años veía lejísimos. Fíjese si es así que, como anécdota, le diré que cuando firmas un contrato siempre hay bonus por objetivos y no hay muchos clubs que pongan el de la Final a Cuatro entre ellos, pero cuando lo ponían ni lo miraba. Ahora sí que lo tiene que mirar, aunque sea de reojo. Estar en una Final a Cuatro lo compararía con disputar unos Juegos Olímpicos. Ahora la gente ya sabe situar al Guaguas en el mapa».

Más allá fue Spencer, que aseveraba que avanzar de ronda en la Champions no solo supondría algo «histórico», sino que pondría por encima lograr esta gesta que ganar un título: «Si me preguntas a mí, personalmente, te diría que me parece algo más grande meterte en una Final a Cuatro que levantar un trofeo, porque significa que eres uno de los mejores equipos del mundo; es lo máximo a lo que un jugador puede aspirar y yo firmé con el Guaguas para intentar conseguirlo. Está claro que también quiero ganar títulos, pero esto sería algo gigante, tanto para mí como para el club».

Es cierto que el Guaguas lo tiene complicado, aunque con esta fe no resulta improbable. Al menos, los amarillos ya han demostrado en muchas ocasiones a lo largo de esta temporada que no entienden el vocablo imposible, por lo que la afrenta del miércoles en Italia no es más que otra oportunidad de refrendar que nunca se rinden, a pesar de tener delante a un coloso como el Perugia.