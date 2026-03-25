Sergio Camarero cree y Ramírez vibró en el palco del Gran Canaria Arena

Sergio Miguel Camarero cree en la remontada. Emocionado, al término del duelo con el mejor equipo de voleibol masculino del mundo, reflejaba la satisfacción por el trabajo bien hecho, a pesar de la derrota (2-3). «Estamos ahí y creo que no es casualidad, nos ha tocado el rival más fuerte y sólo hay que ver como nos ha apoyado el público hoy (por ayer) –alrededor de cinco mil personas–, a pesar de que era un día difícil por el tema de la borrasca, pero han venido, nos han apoyado y la verdad es que nos ilusiona mucho·», afirmaba el jefe del banquillo amarillo. Además, Miguel Ángel Ramírez presenció el partido en el palco junto a Aridany Romero, Ángel Sabroso y Juan Ruiz, confirmando que en un futuro cercano compartirán proyectos juntos. El entrenador grancanario manifestó que «nos queda un partido más allí y veremos que es lo que pasa, porque nosotros vamos a ir a Italia a por todas».

Sobre la capacidad para rehacerse del 0-2 que llegó a tener el Perugia, Camarero incidió en que «el equipo tiene mucho espíritu, cree en lo que hace y juega a un gran nivel». «Hay que quitarse el sombrero con este gran equipo después de verle competir como lo ha hecho ante el Perugia, que es uno de los equipos más grandes que hay en el mundo y ahí estamos con opciones todavía de poder hacer una proeza en la vuelta, en Italia», avisó.

El estratega isleño tuvo palabras de elogio hacia su banquillo, destacando la aportación de Tomas Rousseaux, que fue clave en la remontada, afirmando que «tenemos una gran plantilla, cualquiera que entre desde el banquillo lo puede hacer muy bien, somos un grupo, estamos todos unidos y jugamos para ganar». Camarero lamentó «no haber podido ganar por este público y por nosotros, porque el equipo se lo merecía». «Ya nos pasó hace dos años, ante el Ziraat Bankasi, ganamos en Turquía 0-3, esto es deporte, lo que cuenta es clasificarnos, ahora toca descansar, que viene Soria el sábado y a seguir trabajando duro cada día».

Lorenzetti no se fía

Al término del partido, el entrenador del Perugia, Angelo Lorenzetti, reconocía que en Italia espera en el encuentro de vuelta «un partido igual que el de hoy aquí (por ayer)», consciente de que no es una casualidad que su equipo se haya vuelto a dejar un punto en su visita a un Gran Canaria Arena entregado a la causa amarilla.

«En la primera parte del partido hicimos un buen juego, sin dudas en ataque, pero los cambios del Guagua en su defensa en la segunda parte del encuentro nos complicaron el partido», analizó el técnico transalpino.

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Walla hace autocrítica

Por último, Walla Souza, reconoció que «empezamos muy mal en el partido, pero durante el encuentro fuimos mejorando y al final nos quedamos a dos puntos de haber podido ganar el choque, ahora tenemos que trabajar duro e intentar remontar la eliminatoria allí en Perugia en la vuelta». El opuesto brasileño justificó el mal ilicio porque «ellos son un equipo muy fuerte y tienes que intentar cuando juegas ante ellos minimizar los errores al máximo, así que toca seguir trabajando». Al igual que su técnico, considera que hay opciones de remontada en tierras transalpinas, asegurando que «si jugamos a nuestro mejor nivel todo es posible allí». «Jugar en su cancha es muy difícil, pero no tenemos nada que perder, así que vamos a ir a ese encuentro de ida con todo y con ganas de conseguir esa remontada», concluyó.