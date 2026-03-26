La 20ª Media Maratón Macan reunirá a más de mil atletas

El Torreón-Museo de la Base Aérea de Gando acogió la presentación oficial de la vigésima edición de la Media Maratón del Mando Aéreo de Canarias (Macan) y la decimotercera de la Vuelta Atlética, pruebas con un recorrido de 21 y siete kilómetros, respectivamente, que tendrán lugar el próximo 1 de mayo. Un año más, el evento atlético que organiza el Ejército del Aire y del Espacio se desarrollará bajo el lema No corro, vuelo. La organización ha situado en 1.100 corredores el cupo máximo de atletas por razones de seguridad al transcurrir por el interior de la Base Aérea de Gando. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

La prueba corta incluye la celebración conjunta del Trofeo Rector de la Universidad de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, este año será la tercera edición de la carrera inclusiva para deportistas con discapacidad Trisomía 21.

Además de su carácter deportivo, social e integrador, este evento tiene una marcada vocación solidaria con los más desfavorecidos, apoyando a instituciones y organizaciones benéficas de Gran Canaria en los últimos años.

En la presentación oficial del evento estuvieron presentes el general de Brigada Juan A. Ballesta, presidente de la Junta de Educación Física y Deportes del Macan; el teniente coronel Jesús Ramos Muñoz, jefe accidental de la Base Aérea de Gando y Ala 46; el responsable de Deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Hernández; y el presidente de la Asociación Trisomía 21, Rayco Mederos.

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Durante su intervención, el general Ballesta apuntaba que «la prueba tiene entre sus objetivos estrechar los lazos entre la sociedad canaria y las Fuerzas Armadas». «Los participantes y sus acompañantes pueden ese día conocer las actividades y los medios de los que dispone el Ejército del Aire y del Espacio para la defensa y seguridad del espacio aéreo de Canarias», añadía. Este año, la camiseta oficial, hace un guiño a los grandes vuelos que protagonizaron los aviadores españoles entre 1926 y 1935.