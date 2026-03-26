Más de 60 profesionales en el décimo aniversario del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria

El triatlón Anfi Challenge Mogán Gran Canaria está a menos de un mes para una celebración muy especial el 18 de abril, fecha de la edición del décimo aniversario de la prueba internacional. Con el cartel de plazas completas desde hace días, ya hay más de sesenta triatletas profesionales de tres continentes confirmados.

En la línea de salida, se sitúa como uno de los favoritos a la victoria James Teagle, triatleta top de Reino Unido y ganador del Ironman 70.3 Staffordshire, que llega al evento isleño en su mejor forma y con la experiencia necesaria para luchar por el triunfo. Desde Alemania, Maximilian Sperl se presenta como otro de los rivales a batir, con podios que lo consolidan como uno de los referentes europeos en la modalidad de media distancia.

Resalta también la participación del francés Erwan Jacobi y del británico Sam Wordley, quienes prometen una batalla intensa y emocionante en esta décima edición a por el título del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, entorchado por el que ya pujó el pasado año.

En el apartado femenio, se suma a descorchar temporada en Gran Canaria la número dos del trialón italiano, Luisa Iogna, seis veces campeona nacional; o la triatleta alemana Caroline Pohle, segunda del ranking de su país con dos grandes victorias en Ironman. Junto a ellas, otros nombres de la élite como María Varo, Megan McDonald, o Anne-Sophie Pierre, la subcampeona en la pasada edición del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria.

El evento grancanario cumple el próximo 18 de abril su décimo aniversari, y lo hace celebrando el haberse consolidado como una de las pruebasimportante del triatlón internacional y el único de su categoría enn la Isla.

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Con distintas modalidades en su programa, media y corta distancia y relevos, la prueba moganera contará con triatletas de 27 nacionalidades, en un escenario privilegiado, con temperaturas suaves y recorridos espectaculares entre el mar y la montaña.