Sarai Umpiérrez: una mamá, autonóma y boxeadora que busca cumplir un sueño de adolescencia

La vida cotidiana no siempre es compatible con los sueños. En muchas ocasiones, el día a día acarrea muchas responsabilidades que dificultan el camino para alcanzar esos anhelos que, en algún momento, estuvieron latentes. No obstante, hay personas que están dispuestas a todo con tal de conseguir aquello que se prometieron a sí mismas, como un pacto de sangre que mueve montañas y que no entiende de imposibles. Ese es el caso de Sarai Umpiérrez, una boxeadora grancanaria que mañana afronta un combate, organizado por la promotora EON Boxing en La Gallera, que le puede catapultar hacia el deseo con el que arrancó su carrera cuando apenas era una adolescente: ser campeona de España. Lo va a intentar en el peso supergallo (55.3 kg) ante Evelin Camporeale, una rival con la que perdió hace dos años y que accedió a darle la revancha a una púgil que tiene que compaginar la construcción de ese objetivo con un día a día complicado.

«Me levanto a las 06.30 de la mañana para entrenar con Jesús Alemán, mi preparador físico. Luego voy a trabajar y por la tarde me toca el apartado técnico con Pedro Miranda, mi entrenador. Soy autónoma en el sector de la limpieza y tengo una niña de ocho años, que me apoya mucho, como toda mi familia, y que va a verme boxear. Si solo entrenar es duro, imagínese tener que compaginarlo con un hijo porque quieres estar presente en lo máximo que puedas: colegio, deberes, actividades, necesidades... Muchas veces se me hace todo muy cuesta arriba y ha sido duro. Aun así, siempre saco ganas de donde sea porque ser campeona de España es el sueño que tengo desde que empecé en esto con 14 años. Me queda poco para retirarme y estos sacrificios los hago con toda la fuerza que tengo para alcanzar el máximo número posible de objetivos antes de dejarlo», aseveraba la propia Sarai Umpiérrez.

Una alimentación a medida

Todo ese esfuerzo de la deportista isleña no solo se observa mediante lo más importante de una preparación tan exhaustiva como la de una boxeadora, sino en el punto de tener que adaptar muchas cosas a su propia rutina, como el hecho de tener que dar el peso antes del combate. Tal como explicaba Umpiérrez, ese seguimiento más concreto lo deja para las «últimas dos semanas antes de la pelea por el ritmo de vida que tengo. Debo ir ajustándome a cómo es mi situación porque, incluso, hay días en los que no me da tiempo ni de almorzar. Por eso, apuro un poco y me centro en prepararme para dar el peso en el tramo final. Cortamos lo típico: bebidas azucaradas, chocolates, helados... Lo importante es que la comida sea sana y en pequeñas cantidades».

En ese sentido, conoce tanto su cuerpo que sabe perfectamente qué le viene bien y qué le perjudica, alegando que si no controla las cantidades de comida «lo paso mal porque me veo en la última semana bastante justa para llegar al peso. Por eso, sé qué alimentos me vienen mejor para ese momento. Es verdad que hace tiempo estuve con un nutricionista que me ayudó mucho y me enseñó a comer. Aun así, tuve que tirar de esos conocimientos y de mi propia experiencia para el tema de la alimentación porque me es muy complicado seguir todas las pautas que me marcaban, ya que entre el trabajo, la niña y los entrenos el tiempo que me queda no era demasiado. Sin embargo, lo llevo bien y para el combate de mañana hemos dado el peso perfecto».

Trabajar junto a un referente

Bajo la tutela de Pedro Miranda, el legendario boxeador grancanario que acumuló cinturones europeos, del mundo hispano y Campeonatos de España, Sarai Umpiérrez ha vivido unos entrenos bastante «duros» que la han mantenido con el foco en esta pelea desde enero. «En noviembre competimos en el Nacional del peso pluma y nos vimos un poco justos. Comprendimos que esa no era nuestra categoría y, después de estar descansando durante un mes, nos salió esta oportunidad. En todo momento, el trabajo ha sido muy grande para tratar de conseguir el objetivo y Pedro me ha estado diciendo que confíe en mí, que es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo y que si tengo fe en lo que hemos hecho va a salir mi mejor boxeo», relataba la púgil.

A eso añadió lo importante que es tener una figura a su lado como la de Miranda porque lo considera todo un «referente. Cuando yo comencé en este mundillo lo hice mientras él protagonizaba una historia muy exitosa en el ring. Crecí viéndole ganar títulos europeos y fijándome en cómo lo hacía. Es una persona fundamental para mí».

Una revancha esperada

Lo cierto es que este combate contra Evelin Camporeale supone una revancha para Sarai, dado que se enfrentaron hace dos años y cedió ante ella: «Lo que pasó la otra vez que nos enfrentamos es que yo venía de una pelea en Polonia contra la campeona de Europa y apenas pude descansar, tanto a nivel físico como mental; tuve un mes y medio para prepararme. Mentalmente, me pudo la presión y me bloqueé, pero con el paso del tiempo le he dado la importancia justa. Ahora no tengo presión, quiero disfrutar al máximo para poder encontrar mi mejor boxeo», argumentaba.

Ante ese escenario, Umpiérrez destacaba que tener la oportunidad de revancha es algo «muy importante porque te están dando la ocasión de enmendar los errores que cometiste en el pasado. Quiero agradecer a Evelin que haya aceptado esta pelea; es una chica muy guerrillera y va a venir con todo, como la primera vez, aunque mi intención es darle la vuelta y voy a por ello».

Lo que está claro es que Sarai Umpiérrez es una luchadora en todos los sentidos. Lucha por su familia, por su hija y por su sueño. Quizás, todos los sacrificios y momentos malos tengan su gran recompensa mañana en La Gallera, dando el primer paso para estar en paz con aquella niña de 14 años que arrancó su periplo en el mundo del boxeo queriendo ser campeona nacional.