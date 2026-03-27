El Heidelberg Volkswagen, a las semifinales de la Liga Iberdrola

El Heidelberg Volkswagen volverá a jugar las semifinales de la Liga Iberdrola tras imponerse en el segundo partido de cuartos de final al Haro Rioja Vóley por 3 a 2, con parciales de 14-25, 25-23, 27-25, 23-25 y 15-13 y llevarse la eliminatoria de cuartos por 2 a 0. Las de David Gil se impusieron en un partido lleno de alternativas que se decidió por la mínima en la muerte súbita del quinto set.

No arrancó bien el partido para el conjunto local que veía como se le iba un primer set que desde el comienzo arrancaba con dominio riojano, teniendo que pedir el primer tiempo David Gil con el 6 a 10 en contra. No reaccionaban las locales y, sin apenas oposición Haro ponía el 0 a 1 en el marcador por 14 a 25.

Mucho más igualada resultó la segunda manga, en la que las locales empezaban algo dubitativas, pero, a base de empuje, lograban meterse en el set y empatar a 11. De ahí al final muchísima igualdad, pero un gran final de set de las de Gil, con unas entonadísimas Bea Novoa y Lola Hernández se llevaban el set por 25 a 23 y empataban el partido.

El tercer set fue un calco del segundo, dominio inicial de las de Esther López (1-4), y de nuevo las grancanarias remontando y tomando el control del set llegando a dominar por un claro 22 a 18 llegado el final de la manga. Se recuperaban las riojanas y lograban empatar a 22. El mejor juego de las locales en los últimos compases del set permitió a las de David Gil imponerse por 27 a 25 y poner el 2 a 1 en el marcador.

De nuevo en el cuarto se iba a vivir máxima igualdad, en el que una vez más se llegó a un final apretadísimo, pero esta vez la moneda cayó del lado visitante que empataba el partido a 2 tras imponerse 23 a 25.

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El quinto set fue una auténtica montaña rusa en la que cualquiera de los dos equipos puedo llevarse la victoria. Empezaron mejor las riojanas jugando a un gran nivel que le permitía llegar al cambio de campo con tres puntos de ventaja, 5 a 8. Reaccionaban las grancanarias y lograban empatar el partido a 10, pero de nuevo las de Esther López se ponían con dos puntos por encima, 10 a 12, muy cerca de llevarse el partido y empatar la eliminatoria. Sin embargo, surgió la figura de Sulián Matienzo y con dos remates imparables para la defensa visitante ponía el 15 a 13 en el marcador y daba la victoria al Heidelberg Volkswagen para júbilo de un público que llenaba el pabellón y de gran parte de la cantera que no quiso perderse el pase de su primer equipo a las semifinales de la Liga Iberdrola.