Airán y Darío sentencian al Lanzarote en el Anexo

Las Palmas C sumó un triunfo sólido frente al Lanzarote (2-0) en el Anexo. El filial se repuso del buen arranque de los rojillos y se adelantó en el ecuador del primer tiempo por medio de Airán. Tras ello, las fuerzas se igualaron sobre el terreno de juego y Darío amplió distancias en la segunda mitad para un filial de la UD que supo contener a su rival sin apuros hasta el final.

El conjunto lanzaroteño salió más enchufado al partido, tratando de sorprender durante unos compases iniciales en los que llegó con frecuencia al área local. Entre los primeros acercamientos rojillos destacan los intentos de Pablo, repelido por el guardameta Mohedano; y de Nami, que se marchaba rozando el poste.

A pesar del buen arranque del Lanzarote, fue el filial amarillo el que abrió el marcador en el ecuador de la primera mitad, tras una acción individual de Airán por la izquierda, que resolvió con una internada y un posterior disparo al palo largo.

A raíz del 1-0, las fuerzas se igualaron y el ritmo del duelo decayó con el paso de los minutos, sin nuevas acciones importantes a destacar hasta el intermedio, a excepción de un nuevo disparo de Nami al que respondió el meta de Las Palmas Atlético Mohedano con una intervención de mérito.

Nada más comenzar la segunda mitad, Darío recogió un servicio de Airán desde la izquierda sobre el borde del área, y tras amagar con el primer disparo, engañó a Ruymán haciendo el 2-0.

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A partir de entonces, Las Palmas C dominó la situación desde la defensa y supo contener a un rival que buscó sus opciones a través de balones largos, pero sin llegar a concretar ocasiones claras. Un gol anulado a Ale Fuentes por fuera de juego fue de lo poco destacable hasta el pitido final.