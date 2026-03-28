Alcorac Caballero y Sarai Umpiérrez se coronan en la noche de EON Boxing

La esperada velada de EON Boxing cumplió con creces las expectativas. La joven promotora impulsada por el grancanario Máximo Guerra celebró en La Gallera del López Socas su primer evento, con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, en una noche marcada por la emoción, el espectáculo y el alto nivel sobre el ring.

Comienzo emotivo y un público efervescente

La velada comenzó con un minuto de silencio para recordar las figuras de los recién fallecidos Pepe Delgado y Damián Santana, ambos referentes en el mundo del boxeo en la isla de Gran Canaria.

Después del conmovedor inicio, llegó el momento del primer combate. Salieron al ring con unas ganas arrolladoras, tanto José Eliuney como su contrincante Nicola Sampedro. Ambos intercambiaron buenos golpes aunque el combate terminó con José Eliuney como ganador a los puntos. El público, que se mostró entregado desde el primer momento, disfrutó de este primer acto y demostró eso que siempre ha caracterizado al boxeo: respeto y admiración por el rival, en este caso, hacia el navarrense Sampedro, que aunque perdió hizo un gran papel ante su rival isleño.

Continuaba la acción en La Gallera con el enfrentamiento entre los jóvenes Gael Padilla e Izan Ramírez. Esta pelea, pactada en tres asaltos, demostró que el boxeo en nuestra isla se encuentra en muy buen estado de salud y que hay una cantera de mucho futuro. Pero uno de los dos debía vencer y en esta ocasión fue Izán Ramirez, que salió como vencedor a los puntos por decisión unánime.

El tercer choque de la noche fue el del teldense Eryx Pineda, pupilo del ahora entrenador y ex boxeador Pedro Miranda, y Airam Vega. Bajo las indicaciones del Campeón de Europa y de España en su momento, el boxeador de la ciudad de Telde dio un gran espectáculo y se llevó el combate a los puntos por decisión unánime. Con la nariz ensangrentada, señal de que su rival también le propició buenos golpes, salía del ring victorioso aunque con deberes por hacer: todavía le quedaba apoyar a su compañera de gimnasio, Sarai Umpiérrez.

El cuarto y último asalto en categoría amateur fue el que enfrentó a Eidan de Armas con Adriel de Vera. Trepidante y técnica y con el apoyo de un público que vibraba con el buen boxeo de ambos, esta contienda finalmente fue catalogada como “nula”.

Tras el buen sabor de boca que dejaron los primeros asaltos, se iba acercando lo que todos estaban esperando: los combates profesionales. No obstante, antes del gran momento, tocaba disfrutar del humor de Saúl Romero, que con el estilo que le caracteriza, aportó frescura y carcajadas haciendo de ese momento un hecho único en la velada.

El gran momento de la noche: los combates profesionales

Pero llegó el momento más esperado de la noche. Todo comenzaba con la única pelea femenina del evento. Salían Evelin Camporeale y Sarai Umpiérrez a escena dispuestas a darlo todo. Sarai quería su revancha y Evelin demostrar que aquella victoria no fue cosa de un buen día. El duelo, en el que las dos púgiles demostraron tener ambición y técnica terminó llevándoselo la grancanaria Sarai Umpiérrez por rendición de su contrincante.

A modo de celebración y al ritmo de ‘Trakatá’, Ptazeta salió y el público cantó con ella. De hecho, no la dejaron sola. A su tema ‘Trakatá’, le siguieron ‘Tiki-Tiki’, ‘Ay Amor’ y ‘Criminal’. La artista grancanaria abandonaba el escenario para dar paso al combate estelar. Era el turno de Abel Giménez y Alcorac Caballero.

Con el foco de ambos puesto en el Campeonato de España, este duelo de titanes prometía ser lo que fue. Una lucha por algo más que un título, un sueño por cumplir tanto para el aruquense como para el de Castellón. Con un primer asalto que no dejó indiferente a nadie y que demostró el hambre y el buen nivel de boxeo con el que habían llegado, el segundo llegó para ser el definitivo. Y además trajo buenas noticias para el público, que quería que ganase el héroe local. Alcorac Caballero, con su poderosa y pulida técnica, terminó solventando el combate con un K.O en el segundo asalto. Lo celebró él, lo celebró el público y lo celebró su hija, quién subió al ring para felicitar a su padre, que siempre que puede presume de ella.

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Con un balance plenamente favorable para los boxeadores vinculados a EON Boxing, la promotora firma así un exitoso estreno, consolidando una propuesta que combina deporte y espectáculo.