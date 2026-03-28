Antonio Campoy, 'El Flamenco', reina en el New Kumite Rules

El pabellón Jesús Telo vivió una jornada inolvidable con la celebración del VII New Kumite Rules, un evento que volvió a demostrar su condición de indiscutible referente en los deportes de contacto a nivel nacional. Con lleno absoluto en las gradas del Pabellón Jes´su Telo de La Isleta, el público respondió de manera notable con cerca de mil personas en el recinto capitalino, creando un ambiente vibrante y cargado de emoción, de principio a fin.

En el plano deportivo, la noche estuvo marcada por el alto nivel competitivo y la intensidad de los combates, bajo la fórmula de todos contra todos, entre cuatro campeones oficiales. El gran protagonista fue el luchador catalán Antonio Campoy, quien se alzó con la victoria en el combate estelar demostrando técnica, veteranía, determinación y un excelente estado de forma.

De esta manera, el vigente campeón de Europa y del Mundo, K-1 Pro WAKO se impuso en los dos combates que disputó (vs Alcaide y Amakrane) para proclamarse nuevo Rey del Kumite. El segundo puesto fue para el campeón de España K-1 Pro, el cordobés Sergio Alcaide, quien ganó una pelea (vs Amakrane) y perdió otra, el tercero para el marroquí afincado en Bilbao, Annouar Amakrane, campeón Mediterráneo K-1 Pro WAKO, y el último puesto fue para el tinerferño Salva Hernández, quien sufrió un fuerte KO ante el campeón y no pudo competir en el último asalto, aunque en la primera batalla derrotó con solvencia al luchador vasco.

'El Flamenco' no dio tregua a sus oponentes

"Para mí ha sido un enorme reto ganar aquí ante rivales tan cualificados y con tantas ganas e ilusión por ganar. Venía con el objetivo de aportar mi capacidad y tirar de veteranía y me ha salido bien. Es la tercera vez que peleo en Canarias y me he vuelto a encontrar con gente magnífica, un trato exquisito y una organización impecable", declaró el campeón, Antonio Campoy, conocido por 'El Flamenco", por su pasión por la popular expresión artística andaluza.

Por si fuera poco, el evento contó con un total de cinco Super Fights, que ofrecieron enfrentamientos espectaculares y muy disputados, manteniendo al público en vilo durante toda la velada.

El teldense Rafael Cazorla, actual campeón de España K-1 Pro, se impuso al brasileño Thiago Rodrigues por parada arbitral en el segundo asalto, el portugués Marco Romeiro venció al canario Damián Martín a los puntos, por decisión unánime, el majorero Antonio Reyes, por decisión unanime, ante Alejandro Delgado, el tinerfeño William Luis Dorta derrotó a Marco Betancourt por KO y, en la pelea femenina, la ganadora fue Cynthia Curquejo, actual campeona de Canarias K-1 Pro, ante Rita Marrero, por decisión unánime tras agotar los tres asaltos de rigor.

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Además, el formato Road to Kumite aportó dinamismo y proyección a nuevos talentos, consolidándose como una plataforma clave para el futuro de la disciplina: las victorias correspondieron a Makan Coulibaly, Jonathan Duarte, Jenifer Padrón, Gabriel Monzón, Hugo Ramos, José Quintero y Jesús Suárez.