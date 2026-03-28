El Guaguas afronta como líder el ‘playoff’ tras tumbar al Soria

La alegría va por barrios en Gran Canaria. El Guaguas cierra la temporada regular como primer clasificado de la Superliga de voleibol masculina tras deshacerse de su rival directo por el título, el Grupo Herce Soria por la vía rápida en el Arena (25-14, 25-20, 25-23), antes de emprender viaje rumbo a Italia, donde buscará el miércoles el milagro ante el Perugia para poder acceder por primera vez en su historia a la Final a Cuatro de la CEV Champions League, para lo que le valdría cualquier victoria por 0-3 o 1-3, o incluso ganar por 2-3, aunque en este caso, siempre y cuando lograse imponerse en el set de oro.

La cara amarga la protagonizó el Bus Leader San Roque, que a pesar de hacer los deberes ante su afición en el Polideportivo Leoncio Castellano, al imponerse al CV Melilla en tres asaltos (25-23, 25-18, 25-22). Los tres puntos logrados por los discípulos de Marcos Fernández no fueron suficientes al darse el peor resultado posible en el duelo directo entre el Leganés y el Playas de Benidorm. Los pepineros se adelantaron en los dos primeros asaltos (25-21 y 31-29), pero los castellonenses aseguraban su salvación al igualar la contienda ante un Leganés que recurría a los suplentes, imponiéndose en los dos siguientes sets (16-25 y 21-25). Finalmente los madrileños se adjudicaban el triunfo en el desempate por un ajustado 15-13.

La diferencia de victorias totales entre grancanarios y castellonenses, terminaba condenando a la Superliga 2 a los rojinegros.

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En cuanto al Guaguas, se enfrentará al Unicaja Costa de Almería en los cuartos de final del playoff por el título. El primer partido tendrá lugar el 11 de abril en Almería, a falta de conocerse la hora oficial del choque.