Joshua doblega al Arucas en el 88 para darle el triunfo al Villa (1-2)

El Villa Santa Brígida se mostró más eficaz para superar a domicilio al Arucas (1-2). El cuadro satauteño se adelantó pasado el cuarto de hora y obligó al equipo aruquense a dar un paso al frente hasta restablecer el empate a la hora de partido. El conjunto norteño buscó la remontada en la segunda mitad, pero los de Darío Ortega esperaron su momento para llevarse el triunfo en una acción aislada en las postrimerías.

El duelo arrancó igualado, con Jorge e Iván García probando fortuna para sus respectivos equipos, hasta que, cumplido el primer cuarto de hora, Kai desequilibró la balanza a favor del cuadro satauteño al rematar en boca de gol un centro de Valido desde la derecha. A raíz del gol, el Arucas trató de apoderarse del balón, ante un Villa que dejó jugar a su rival y esperó su momento para hacer daño, obligando a Robles a emplearse para evitar los tantos de Zion y Edgar.

Empujón aruquense sin fortuna

Los mejores momentos del conjunto norteño llegaron en la recta final de la primera mitad, cuando Ale Frieh se internó por la izquierda y remató al poste, mientras que, al filo del descanso, el travesaño repelió el intento de Yadam desde la frontal. Siguió dominando la posesión el equipo aruquense en la segunda mitad, hasta que, a la hora de juego, Ale Frieh restableció la igualada al rematar en el segundo palo un centro de Iván García desde la derecha.

Los de José Hernández no dieron por bueno el empate y, durante el tramo final, buscaron una remontada que pudo sellar Asdrúbal con un trallazo repelido entre Jonay y el larguero. Poco después, el meta visitante volvió a intervenir en un claro mano a mano ante Diego Merino. Pese a los intentos locales, el Santa Brígida tiró de eficacia para llevarse el triunfo en el minuto 88, gracias a un pase filtrado de Yeremy sobre Joshua, quien se plantó solo ante Álvaro Robles y le superó por bajo.