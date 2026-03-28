Miguel Cabral impone su ley en la Subida de Moya

Miguel Ángel Cabral, a los mandos del Mitsubishi Lancer Evo V, firmó una victoria incontestable en la Subida Villa de Moya para sellar su pleno de triunfos en el Campeonato de Las Palmas de Montaña: dos de dos en la presente temporada. Más igualada estuvo la pelea por las otras plazas del podio, que finalmente recaían en Víctor Ramírez y Arón Batista, segundo y tercero, respectivamente, en la modalidad de turismos.

La superioridad manifiesta del vencedor sobre el recorrido de siete kilómetros contrastó con el baile de ocupantes en el cajón provisional. Rayco de la Fe, con el BMW M3, se colocó en el segundo puesto después de la primera manga oficial, seguido del Mitsubishi Colt de Arón Batista; mientras, Heinz Walter se situaba cuarto con el nuevo Porsche 992 y Víctor Ramírez, quinto con el veterano, pero fortalecido, soplillo: R-5 GT Turbo.

Pero en la segunda manga, la clasificación en la zona alta dio un importante giro. Walter salía de la zona noble y Arón Batista continuaba tercero. Por su parte, Víctor Ramírez daba la sorpresa y se metía segundo detrás de Cabral, bajando al cuarto lugar Rayco de la Fe, constituyéndose así un podio novedoso en una subida de montaña. Ya en la quinta posición aparecía Miguel Gutiérrez, que ganaba la clase 3 con el Renault Clio.

Ehedey Cruz, campeón en la clase 2

La victoria en la clase 2 sería para Ehedey Cruz con otro Clio; la 7, para Felipe González; la 5, para Samuel Moreno; la 4, para Antonio Medina; la 6, para Aday Moreno; y la 1, para Walter.

Mención especial para Rayco de la Fe, que, además del cuarto puesto final, se llevaba el Trofeo Manolín Suárez como primer piloto de Moya y lideró también a los escuderos del CD Azuatil, entidad organizadora, además del trofeo a la clase 8. Por su parte, el Trofeo de Promoción de la FALP sería para Pedro Perdomo con BMW 325, seguido de Juan Betancort Jr., con Opel Corsa. Mientras, en la Copa BMW Power, los mejores clasificados fueron Pedro Perdomo y Toni Medina. En lo que se refiere a la Copa Lubricantes Yacco, Perdomo repetía en la categoría CS1, Arón Batista se imponía en la CS2 y Aday Moreno, en la CS3.

En la categoría 3, en la Subida de Moya, solo dos pilotos se estrenaban con los car-cross de asfalto, ganando Carlos Quintero con un La Base SX01 y un crono de 4.35,185, solo dos décimas mejor que Juan José Armas, con una montura similar.

El Campeonato de España de Montaña corona a Martín González

En el apartado de Regularidad Sport del Campeonato de Montaña de Las Palmas, el triunfo se lo adjudicaban Martín González y Yuleisy González (Ford Fiesta XR2), con 39,9 puntos. Les siguieron en la tabla Javier Marrero y María Isabel García (VW Golf GTI), con 47,6 puntos. Este podio lo completaba el equipo integrado por Adriel Pérez y Ayoze Pérez (Toyota Starlet), con 60,5 puntos.

En las otras modalidades, los mejores en regularidad intermedia fueron Pedro Díaz y Roberto Mendoza, con el MINI, y Gregorio Fontanilla y Chema Emperador, con el Suzuki, en regularidad.

La prueba estuvo marcada por las bajas que hubo desde las verificaciones y en carrera, entre ellas la de Gustavo Bolaños por la rotura del embrague. La cita se desarrolló sin incidencias graves, con salidas de carretera sin consecuencias. Lo peor, el conato de incendio del Citroën C3 de Raúl Quesada en la primera manga, otro de los retirados.

Destacar que en esta ocasión ejercía como coche cero el Skoda Fabia R5 de Julián Falcón, con un copiloto especial, el propio alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, que vivió desde dentro la subida de montaña de su municipio. Fontanales acogió un año más la entrega de trofeos final.