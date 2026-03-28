El Telde se aferra a sus opciones de permanencia tras colocarse a seis puntos de la zona salvación gracias a una sólida victoria frente al Tamaraceite (3-1). El choque estuvo igualado desde el inicio, aunque fueron los de Tino Déniz, que jugaron en superioridad numérica desde el minuto 36, los que estuvieron más acertados de cara a portería.

Duelo disputado desde el inicio, con el cuadro blanquiazul buscando sus primeras opciones a través de acciones por las bandas de Santi Salgado y Andrés Rivero; y el conjunto sureño haciendo lo propio mediante balones largos, tratando de coger la espalda de la defensa, sin excesiva profundidad.

Recién cumplido el primer cuarto de hora, Ale Medina detuvo el primer intento claro de Saúl en un mano a mano; aunque el primer gol caería a favor el Telde pasada la media hora, obra de Said al aprovechar una pena máxima cometida por Julio Báez, quien nada más ver la primera amarilla por la entrada en el área, recibió la segunda amonestación por protestas. Con el 1-0 acabó el primer tiempo.

El partido se abrió al inicio de la segunda mitad, con llegadas en ambos lados del campo. Así, cuando apenas transcurrían tres minutos desde la reanudación, Said recogió un balón a la espalda de la defensa, dribló al portero, y selló su doblete a puerta vacía; mientras que escasos minutos después, Santi Salgado respondió al cabecear un centro desde la derecha, haciendo el 2-1.

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El choque siguió sin dominador claro con el paso de los minutos, hasta que en el minuto 75, Jorge Flores, que apenas llevaba un minuto sobre el terreno de juego, cazó un balón muerto en el interior del área tras una mala salida de balón, para establecer el definitivo 3-1. A partir de entonces, el Tamaraceite trató de volcarse a la desesperada, pero se topó con una sólida zaga teldense que supo conservar el resultado hasta el final.