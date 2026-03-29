El Olímpico, tras un 'tie-break' de infarto, se impone al CV Melilla y avanza a semifinales de la Liga Iberdrola

Objetivo cumplido. El Emalsa Gran Canaria - Olímpico necesitaba dos triunfos para ganarse un billete para la semifinal de la Liga Iberdrola y no falló ante un CV Melilla que no se lo puso nada fácil y tuvo sus opciones en el duelo decisivo, pero que se quedó sin un premio que también mereció en un tie-break de infarto que pudo ganar cualquiera, pero que se llevó por poco, la escuadra local (16-14), para colocar el 3-2.

Tiró el cuadro amarillo de su mejor versión coral para lograr un objetivo que se puso muy cuesta arriba en Melilla pero que en el Arena pudo lograr con dos triunfos vitales (el del sábado por 3-1 y el de hoy por un ajustado 3-2). Las grancanarias se citan ahora con el actual campeón de Copa, el Fundación Cajasol Andalucía, de Dos Hermanas (Sevilla), que se deshizo del DSV CV Sant Cugat en dos partidos en su duelo de cuartos.

Equilibrio inicial

Con el músculo aún frío, el intercambio de golpes fue la tónica en las primeras acciones del duelo decisivo entre grancanarias y melillenses (3-3). El Olímpico y el Melilla arriesgaban desde la línea de saque y se crecían en la red en busca de tomar una distancia que lograba la escuadra local con Brown al saque (11-8 y tiempo muerto visitante).

Lograda la pequeña brecha, las locales fueron a más gracias a sus centímetros en la red y un servicio al límite que mermaba el juego visitante (16-12 y segunda para técnica solicitada por Alberto Rodríguez, el preparador grancanario de las melillenses).

Con el viento a favor, el Emalsa fue engordando sus números para llegar con una recta cómoda al tramo decisivo del primer acto (18-14). No se rindió sin embargo un Melilla que, gracias a un parcial 0-2 obligó a Juan Diego, preparador de las isleñas, a parar por primera vez el partido (18-16).

Con dos buenos saques de Marina Scherer, el Emalsa volvió a tomar ventaja, y ya no paró hasta el 25-21 que le daba la primera ventaja.

El Olímpico encarrila la eliminatoria

Agarrado a su inercia, la escuadra grancanaria volvió a salir muy enchufado en el inicio del segundo acto (3-1). Melilla, sin embargo, mantuvo el tipo con dos buenos bloqueos que igualaban los dígitos (5-5). Y fue a más la escuadra visitante, que con un voleibol sin fisuras lograba escaparse tímidamente (6-9).

Con Renko al saque, el grupo melillense obligaba por primera vez a parar el partido a Juan Diego (8-12).

A remolque ahora, el Olímpico intentó recortar terreno ante un Melilla muy coral y con pocos errores (11-14). Con su rotación más alta delante, el Emalsa lograba igualar de nuevo los dígitos en un partido muy abierto (15-15 y tiempo muerto visitante).

Conseguido el objetivo de empatar, la escuadra isleña fue a por más. Y con un par de defensas lo logró (18-16 y tiempos agotados por Alberto Rodríguez).

La arenga de su técnico le sirvió esta vez al Melilla para igualar los dígitos y meterse de lleno en un final apretado de parcial y con final abierto (20-21). Pero fue de nuevo el Olímpico el que templó mejor el pulso para, con un 5-0 de parcial, llevarse también el segundo parcial (25-21).

Reacción azulona

El tercer acto arrancó también con igualdad (3-3). Sin embargo, el Emalsa metió una marcha más en busca de la victoria con un juego muy coral, pero se topó con un Melilla aún con energía y músculo para seguir dando batalla en el Arena (9-12 y tiempo muerto local).

Con dos bloqueos seguidos, el Olímpico volvió a darle la vuelta a todo (14-13) en un set que, sin embargo, llegó a su tramo final muy abierto (20-20). Y fue esta vez el Melilla el que estuvo más afinado para recortar terreno (22-25).

0-4 de parcial

Salió más enchufado esta vez Melilla en el cuarto acto (0-4 y tiempo muerto de las amarillas). Sin errores, el cuadro visitante mantuvo la renta con el paso de los minutos ante un Olímpico a remolque (8-13).

Con energía y ganas de batalla de sobra, el cuadro visitante estiró peligrosamente su renta ante un Olímpico ahora estancado (9-16). Y no reculó el Melilla hasta lograr su objetivo de manera merecida: 19-25 y todo a una carta.

Final agónico

En el juego decisivo, el Olímpico dio primero y por triplicado con Goyanes al saque (3-0). Sin embargo, al cambio de cancha Melilla logró darle la vuelta (6-8 y tiempo muerto local). Mantuvo su renta el cuadro visitante con el paso de los minutos (9-11 y parada técnica del cuadro melillense).

Con Goyanes una vez más arriesgando en el saque, el Olímpico firmaba una remontada de infarto y ganarse, con mucho sudor, su billete a la semifinal. Nadie dijo que iba a ser fácil.