Manuel Farías, elegido nuevo presidente de la Federación de Vela Latina

La Federación de Vela Latina Canaria de Botes celebró hoy sus elecciones a la presidencia en el salón de actos Antonio Cabrera El Seiko, en el Muelle Deportivo, en una jornada que devolvió la competición electoral a la institución con la presentación de dos candidaturas tras varios años.

El proceso electoral se saldó con la victoria de la candidatura liderada por Manuel Farías Barrios, que obtuvo 16 votos, frente a los cinco logrados por la candidatura encabezada por Abián García Romero. La votación registró además una abstención.

De esta manera, Farías sucede en el cargo a María del Carmen Aragonés, iniciando una nueva etapa al frente de la Federación con un equipo renovado y el objetivo de consolidar el crecimiento de la vela latina canaria.

Nueva Junta de Gobierno

Junto al nuevo presidente, completan la nueva Junta de Gobierno Helena Aldaz, como vicepresidenta primera; Fernando Marrero, como secretario; Nicolás Trejo, como tesorero; Patricia Rodríguez, como vocal primera; José Manuel Alonso, como vocal segundo; Cristina Orozco, como vocal tercera y Jesús Santana, como vocal cuarto.

El proyecto de la nueva Junta está basado en el trabajo colectivo. Durante su intervención, Manuel Farías quiso poner en valor el papel de su equipo y el carácter colectivo del nuevo proyecto, asegurando que «somos más de una persona y todos cuentan», apostando por una gestión alejada del presidencialismo.

Comprometido con los valores de la Vela latina

Asimismo, subrayó su compromiso con los valores de este deporte, destacando que la Vela latina canaria es «tradición, barrio y familia», y apeló a la necesidad de dar un paso adelante en la gestión, alegando que «hay que espabilar, trabajando serio y con orden».

El nuevo presidente electo también abogó por una transición tranquila y sin prisas, marcando como una de sus principales líneas de actuación el impulso al deporte base como garantía de futuro para la modalidad.

El arranque de la temporada, el 11 de abril

La nueva Junta de Gobierno afronta ahora semanas clave para preparar el inicio de la temporada 2026, previsto para el próximo 11 de abril, en la que participarán un total de once botes, aunque su intención es aumentar el número de participantes durante su gestión.

Con este nuevo mandato, la Federación inicia un nuevo ciclo de cuatro años con el reto de seguir fortaleciendo la organización, impulsar la cantera y mantener viva una de las tradiciones deportivas más arraigadas de Gran Canaria.