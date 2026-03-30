Los Marlines se proclaman campeones absolutos de la I Copa de España de kayak de mar en el arranque de la Liga Nacional

La temporada nacional de kayak de mar arrancó en Vilaboa (Galicia), con la disputa de la I Copa de España, en un torneo que reunió a los 50 principales clubes del panorama estatal y 500 embarcaciones, en un recorrido aproximado de 14 kilómetros, con un trazado de ida y vuelta marcado por el viento: tramo inicial a favor y regreso en contra, en unas condiciones propias de ría, con viento moderado y sin grandes formaciones de ola. El gran triunfador del torneo fue el Club Marlines de Lanzarote, que obtuvo un botín de 33 medallas individuales (14 oros, nueve platas y 10 bronces), además del oro por equipos absoluto (3.743 puntos) y de jóvenes promesas, además del subcampeonato en la categoría máster. El Club Amigos del Piragüismo quedó tercero en la general, con 2.200 puntos.

La I Copa de España es el primer paso del calendario nacional que se compone de cuatro pruebas que se irán completando durante los próximos meses con la celebración de la II y III Copa de España, además del Campeonato de España.

Víctor Rodríguez, del Club Amigos del Piragüismo, oro en el sénior masculino

La prueba absoluta masculina dejó una de las imágenes del pasado fin de semana, al resolverse la llegada con un esprint final protagonizado por tres palistas del club grancanario, en el que se terminó imponiendo Víctor Rodríguez, por delante de sus compañeros, Pablo St Mary, que fue segundo y Kiko Quintana, quien además de terminar tercero en la categoría sénior, se proclamó campeón de la categoría sub 23.

Los otros dos representantes del Club Amigos del Piragüismo, Jorge Vila del Rosario y Esteban Medina Ojeda, fueron séptimo y octavo respectivamente.

Dominio isleño en dobles

Sara Asenjo y Juan Rosete, del Marlines, lograron el oro en el dobles mixto en la categoría sénior. Además, en el doble masculino, los lanzaroteños también se adjudicaron el oro, gracias a la gran actuación de la dupla formada por Javier López y Claas Gebhardt, mientras que la pareja formada por Jorge Vila y Pablo St Mary se proclamó subcampeona en dobles masculino, por delante de sus compañeros de equipo, Víctor Rodríguez y Esteban Medina, que fueron terceros.

En el mixto femenino sénior, Sara Martí y Zaira Pazos, se hicieron con la medalla de oro

Buenos resultados para Canarias en las categorías de base

Destacar el oro logrado por la pareja del Club Marlines, Andor Dévora y Ariadne Giménez, en el mixto júnior

En mujeres, en la categoría juvenil, Diana Hernández Ortega se hizo con la plata para el Club Amigos del Piragüismo, por delante de su compañera Elena Macho Reina, que se llevó el bronce. Además, ambas compitieron juntas en dobles, llevándose el oro.

Por su parte, Julián St. Mary Palmero se proclamó subcampeón juvenil masculino, haciéndose con el oro en dobles, formando pareja con su compañero Santi Benítez Domínguez.

Kiko Quintana Labarta, además de su oro en sub 23, sumó un segundo primer puesto en dobles junto a Pablo Monzón Torres.

En cadetes, destacan otros dos oros logrados por el club lanzaroteño del Marlines, por un lado, Isabel García, en el individual femenino y el de Matías Ifrain e Iriome Nieves, en el doble masculino. Irene Roca Gallego, del RC Náutico de Gran Canaria, fue subcampeona individual femenina en la categoría cadete-B.

Gonzalo Viera, del RC Náutico de Gran Canaria fue subcampeón infantil-A. Sus compañeros Gonzalo Viera Marrero y Antonio Flórez Cardesín, también se llevaron la plata en el doble masculino infantil

Oro en la categoría máster

La representación canaria también dejó su impronta en la categoría máster, donde la pareja del Marlines, Giada Cerniani y Svetlana Kapisovska, se hizo con el oro, para la entidad lanzaroteña.