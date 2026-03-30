Valleseco abrirá la etapa más larga del 50º Rally Islas Canarias – Rally de España

La jornada del viernes, la que mayor kilometraje suma del 50 Rally Islas Canarias – Rally de España, comenzará en Valleseco. El municipio, ubicado al norte de Gran Canaria, inaugurará el itinerario previsto para el primer día de competición, con la especial de ‘Valleseco-Artenara’; una de las más impresionantes del rutómetro, por el vertiginoso ritmo que demandan sus 15.27 kilómetros de longitud.

El tramo confeccionado para las bodas de oro de la ronda insular repite la misma estructura del año pasado, que ofreció unas imágenes espectaculares. En esta ocasión, abrirá el bucle del viernes. Los equipos de punta tendrán como referencia el registro de 8:55.5 que Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen establecieron como récord en 2025.

José Luis Rodríguez, Alcalde de Valleseco, y Germán Morales, Presidente del Comité Organizador del Rally Islas Canarias – Rally de España, firmaron la renovación del convenio que mantendrá a las carreteras vallesequenses, un año más, en el epicentro del automovilismo internacional, con una difusión excepcional a través de las plataformas oficiales del WRC (World Rally Championship).

Un gran espectáculo con mucho seguimientoVa

José Luis Rodríguez, el alcalde de Valleseco, destacó la buena acogida que tuvo la prueba entre los vecinos el pasado año, así como la «repercusión económica y la proyección que supuso para el municipio». En ese sentido, apuntó que la edición de las bodas de oro volverá a ser «un gran espectáculo y confío en que la ciudadanía la disfrute nuevamente».

Por su parte, Germán Morales, el presidente del Comité Organizador del Rally Islas Canarias – Rally de España, subrayó que Valleseco se ha consolidado como una «parte importante del recorrido de la prueba». Asimismo, recordó el impacto que tuvo el tramo celebrado el pasado año, tanto por el «seguimiento de los aficionados como por su relevancia dentro del itinerario», y avanzó que su posición como primera especial del viernes volverá a situar al municipio «entre los puntos destacados del fin de semana».