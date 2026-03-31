El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria celebrará su décimo aniversario con la mejor edición de su historia

El triatlón internacional Anfi Challenge Mogán Gran Canaria celebra sus diez años de trayectoria este 18 de abril, con la expectativa y el objetivo de ser la mejor edición de la historia de la prueba.

Con más de 60 profesionales de 27 nacionalidades de tres continentes confirmados, abre la temporada europea de triatlón acumulando hitos, después de completar su número de plazas mes y medio antes de la cita y superando los 80 deportistas en lista de espera.

Un cartel de lujo

En la línea de salida, destacan nombres como James Teagle (GBR), Maximilian Sperl (ALE), Erwan Jacobi (FRA), Sam Wordley (GBR), Simon Huckestein; Michele Bortolamedi; Alexandre Nobre; Matthew Kaminer, Luisa Iogna; Caroline Pohle, María Varo, Megan McDonald, o Anne-Sophie Pierre, entre otros.

"Nunca nos imaginamos hace 10 años y hace 30 que empezamos en el mundo del triatlón que íbamos a llegar a donde estamos hoy", ha celebrado el director deportivo Jordi González. "Este evento no es solo un día, es un proyecto que llama a triatletas de todo el mundo durante todo el año a entrenar a la Isla", lo que supone que el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria sea una herramienta para enriquecer el destino Anfi del Mar, Mogán y Gran Canaria.

La mejor edición de su historia

Esta décima edición promete ser la mejor de su historia, con una lista de espera de más de 80 triatletas y batiendo todos los récord de inscripción. En cuanto a la organización, crece el equipo y "aunque parezca increíble, ya estamos pensando en la próxima edición" donde se prevé un salto de nivel para ampliar el aforo de la prueba. "El triatlón está de moda y después de las cifras de este año todo apunta a que el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria va a seguir creciendo", por lo que ya se está estudiando la modificación del recorrido para poder acoger más triatletas en las próximas ediciones, en lo que se plantea como un antes y un después para esta segunda década que está por venir.

No es solo "tener a los mejores" sino que supone la garantía de que Mogán está dentro del calendario mundial del triatlón y que es escenario de una prueba de este nivel "aún con capacidad para crecer". Así lo ha expresado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra, que ha destacado que se abren "nuevas posibilidades" para el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, que es "el evento internacional por excelencia del municipio", que es conocido y reconocido como destino "idílico y un gimnasio al aire libre en toda Europa".

Han sido "10 años de esfuerzo y en los que han pasado los mejores triatletas del mundo" porque aunque no sea el más multitudinario "es difícil de superar el nivel que se acumula en la línea de salida" de este evento, ha recordado.

Más de 600 deportistas se han alojado en Anfi

El director general del Grupo Anfi, José Luis Trujillo, ha destacado que Anfi del Mar "cada vez atrae a más triatletas y también nadadores, ciclistas y corredores" con "más de 600 deportistas en nuestras instalaciones disfrutando del turismo deportivo". Este año "nos espera una cita espectacular, la mejor de la historia del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, con sorpresas para seguir superándose cada año". Trujillo ha celebrado que Anfi se suma como "partner internacional de Challenge internacional" lo que hace que esta edición sea también especial para el grupo.

"La carrera de este año será sin duda la mejor carrera que hemos organizado en los últimos 10 años" para celebrar este gran aniversario, que para el grupo tiene "un significado especial" con estos acuerdos. Esta edición ya se empieza a perfilar como una cita que hará historia al completar el aforo en tiempo récord.

La cantera se suma a la celebración

El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, que cumple el próximo 18 de abril de 2026 su décimo aniversario, celebrará con deporte esta década de historia, ampliándose a la cantera de esta disciplina con una nueva apuesta para los más pequeños/as del triatlón.

Además de las distintas modalidades adultas de media distancia, corta distancia y relevos, Anfi Challenge Mogán Gran Canaria contará con más de un centenar de pequeños/as triatletas, que usarán la infraestructura de la prueba internacional en el Acuatlón Anfi del Mar, una apuesta por la base del triatlón canario. Ya están confirmados más de 80 participantes de los diferentes clubes de las islas, que tendrán el sábado a partir de las 16 horas la oportunidad de competir bajo el paraguas de Challenge Family y arropados por estrellas internacionales en el público.