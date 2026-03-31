Manuel Farías: "Ha sido clave en nuestra elección la confianza de los boteros en nuestro proyecto y nuestra transparencia"

¿Qué cambios se van a poder apreciar en la Federación de Vela Latina con esta nueva Junta en la que usted será la nueva cabeza visible como presidente?

La intención es que de entrada no volvernos locos, seguir trabajando y sacar adelante el campeonato, que ya acumula un atraso de unos 20 días y que necesita un dispositivo como mínimo como el que se empleó el año pasado y si se puede, mejorarlo incluso un poquito más y seguir trabajando en formalizarlo todo. Tenemos la ilusión de que el año que viene podamos contar con algún botito más, mejorar la escuela para conseguir que vengan más tripulantes y boteros, poner todo al día e ir viendo a medida que transcurran los días que es lo que podemos ir mejorando e invertir mucho trabajo para hacerlo posible, apoyando y desarrollando todas nuestras ideas.

Los resultados de la votación -16 votos a favor, cinco a favor de la otra candidatura encabezada por Abián García Romero- y una abstención- arrojan un gran apoyo hacia su proyecto como presidente, ¿cómo valora la confianza mostrada por los votantes hacia su candidatura como presidente?

Quiero agradecer a todos, no sólo a los que me han apoyado, sino a toda la familia botera. En los tiempos en los que nos encontramos tenemos una plancha en la que todos sus componentes nos hemos mamado esta Vela latina desde pequeños, sin querer desmerecer a los integrantes de la plancha del otro candidato, sabemos donde pueden estar los errores y como los podemos corregir y creo que eso nos ha ayudado para afianzarnos ante la gente de la Vela latina. Pienso que hemos hablado con transparencia, desde el primer día, sin estar dentro de la Federación, hemos estado apoyando a todos los botes y eso creo que ha sido muy valorado por parte de toda la familia botera.

¿Dónde cree que ha radicado la clave para decantar los votos hacia su candidatura?

En la confianza de los boteros y nuestra transparencia. Fuimos los primeros en dar un paso al frente al presentar nuestra candidatura, llevamos trabajando desde mucho antes de que ellos se presentaran el pasado domingo como integrantes de otra plancha alternativa, trabajando codo a codo con todos los boteros, ayudando a la antigua Junta electoral y ellos con su apoyo, seguimos trabajando en la sombra y todo ello creo nos ha permitido tener el respeto de todos los botes. Ese trabajo incondicional, sin ánimo de lucro, durante casi un mes, creo que ha conseguido que nos valorasen y hayan apoyado nuestra candidatura.

¿Qué importancia le otorga dentro de su proyecto a la cantera, teniendo en cuenta que el futuro de la Vela latina pasa por la llegada de nuevas generaciones que tomen el relevo en un futuro?

Ese es el talón de Aquiles de nuestro deporte. Hablamos mucho de unificar lo que es el mundo de la Vela latina en Las Palmas en todo lo que son bote y barquillos, porque estamos convencidos de que precisamente los barquillos pueden ser la cantera de nuestros botes, por eso pienso que debemos de ir juntos de la mano y sacar tripulaciones. También debemos de darle una nueva oportunidad a la escuela y buscar esa gente joven, ese relevo que nos permita relevar en el futuro a esos cuatro locos que seguimos manteniendo a nuestra Vela latina e incluso poder aumentar y manteniendo nuestro deporte tradicional.

En esa apuesta decidida por la cantera, ¿cuentan con algún programa para atraer a nuevos boteros a través de convenios con los colegios e institutos, para que al menos los niños y niñas lo puedan conocer y probar?

Estamos colaborando ya con varios colegios, pero a lo mejor ha llegado el momento de dar un paso más y ser nosotros los que llevemos nuestros botes a los colegios y no restringir estas acciones sólo para el Día de Canarias, sino que cada semana poder ir a un colegio diferente o hacer alguna jornada en los institutos. Creo que debemos de organizar un calendario de actividades para poder ponerlo en marcha.

¿Qué se puede hacer desde la Federación para que no vuelva a suceder que algún bote haya tenido problemas para salir a la mar e incluso alguno haya tenido que abandonar la competición?

En eso estamos trabajando desde ya. Al Tomás Morales le hemos tendido la mano y aunque no haya salido hasta el año que viene, le vamos a ayudar a dar clases los fines de semana y poder sacar el bote para poder rescatarlo, queremos también rescatar al Tara que este año también se ha quedado colgado. Nuestra intención es la de cada año intentar rescatar a uno o dos botes, e ir a buscar como antigüamente a los barrios, las asociaciones y a los clubs náuticos, con los que podemos hacer convenios con el RC Náutico Gran Canaria o con el RC Victoria que tienen regatistas, para poder sacar adelante nuestros botes. No queremos tener que seguir viendo solo a diez u once botes compitiendo, cuando sabemos que en nuestro deporte llegamos a tener en su momento hasta 30 botes. Es uno de nuestros objetivos más importantes.

Más allá de las subvenciones públicas con las que cuentan cada año, ¿cómo se puede atraer a más empresas particulares para que apoyen a la Vela latina y que vean que invertir en ella pueda ser atractivo para ellos?

Tenemos un plan de trabajo en marcha en este sentido, trabajando con la Dirección General de Deportes, para darle más facilidades para todas aquellas empresas que inviertan en nuestro deporte al ser declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), hacer clínics y ofrecerle a las empresas, a través de sus staffs, jornadas de convivencia para que conozcan el mundo de la Vela latina. Todo ello nos puede ayudar a atraer más espónsors, aunque en un principio puedan ser pocos, porque esas ayudas le hacen mucha falta a los botes.