Las Palmas C apura sus opciones de playoff a costa de un Herbania que roza la zona de descenso (0-2)

Las Palmas C busca sus últimas opciones de colarse en el playoff tras imponerse a domicilio ante un Herbania que se queda al borde del descenso (0-2). Tras el primer gol del filial cerca de la media hora, el cuadro majorero dio un paso al frente y tuvo más llegadas sobre el marco visitante; sin embargo, los de José Robaina se mantuvieron seguros en defensa y aprovecharon un desajuste defensivo para ampliar distancias en la segunda parte.

El balón se mantuvo estancado en el centro del campo durante un tramo inicial, con escasas aproximaciones a las áreas. Un balón en profundidad al que el visitante Nico no llegó por poco, y una falta de Yared al lado contrario que Aythami remató fuera, fue de lo poco destacable hasta el ecuador de la primera mitad.

En el minuto 28, Pallarés se sumó al ataque por el carril derecho y colgó un balón al segundo palo que Airán remató libre de marca a la red, haciendo el 0-1 en la primera llegada clara del partido. El gol hizo despertar al Herbania, que pudo igualar en un córner ejecutado por Yared y cabeceado ligeramente alto por Aythami, y en un posterior golpeo lejano de Amine que despejó Mohedano para conservar su marco a cero al descanso.

Los amarillos sentencian

El conjunto majorero estiró sus líneas al regreso de vestuarios y jugó más en campo contrario, aunque sin concretar ocasiones claras. A pesar de la mejoría local, el filial supo mantener la calma y, a los doce minutos de la reanudación, Airán aprovechó una mala entrega de Tobías para llegar a la línea de fondo y ceder atrás a Darío, quien amplió diferencias desde el borde del área chica.

Tras el 0-2, Las Palmas C dio un paso atrás y esperó su momento para sentenciar a la contra, rozando así el gol Tomás Medina al cabecear ligeramente desviado un centro lateral. Por su parte, los de Nauzet Cruz siguieron volcados sobre el marco contrario, aunque se toparon con una sólida zaga amarilla y un seguro Mohedano bajo palos, que detuvo una volea de Ismael en la recta final para mantener el resultado.