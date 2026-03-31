La prensa italiana se rinde al espíritu guerrero del CV Guaguas en la víspera de su duelo de cuartos de la Champions ante el Perugia

El CV Guaguas, pase lo que pase mañana por la tarde (19.30 horas) sobre la mítica pista del Pala Barton, uno de los templos del voleibol mundial, en su duelo de vuelta de los cuartos de final de la CEV Champions League, los amarillos han logrado lo que parecía impensable, que la prensa italiana, de un país en el que el voleibol es una religión, se haya plegado ante el espíritu guerrero de los grancanarios, heredado del extinto Calvo Sotelo y que ha sido introducido en vena a sus jugadores por Sergio Miguel Camarero desde el banquillo y por Juan Ruiz desde su sillón presidencial.

Para superar la eliminatoria los grancanarios necesitarían imponerse en tierras italianas por 0-3 o 1-3. En el caso de vencer por 2-3, forzaría un set de oro, en una situación que ya se produjo hace dos temporadas en Turquía, ante el Ziraat Bankasi, en su único antecedente en los cuartos de final de la Champions, donde el triunfo fue para la escuadra otomana.

Favoritismo incontestable del Perugia, con matices

A pesar de que el favoritismo del Perugia sigue siendo incontestable, por su condición de vigente campeón de Europa y del mundo, además de jugar al calor de su afición, lo cierto es que la actuación previa de los grancanarios en los tres choques precedentes, en los que en dos de ellos fueron capaces de levantarse de un 0-2 de los italianos en el Arena, para llevar el partido al tie-break, ha servido para cambiar su concepción de partido trámite por el de respeto hacia un equipo peleón, que no va a Italia mañana de vacaciones, sino con la intención de dar una campanada y clasificarse para la Final a Cuatro, al menor despiste de los pupilos de Angelo Lorenzetti. Precisamente, el jefe del banquillo del Perugia, es el primero que no se fía del campeón español y ya se encargó de declarar al término del encuentro que espera mañana por la tarde "un partido exactamente igual" a de la ida en el Arena.

El principal diario deportivo de Italia, La Gazzetta dello Sport, no duda en catalogar el duelo de mañana como "una batalla de nervios", siempre que los amarillos consigan en este choque de vuelta mantener el nivel de recepción y de saque del que hicieron gala en el encuentro de vuelta, donde se quedaron a dos puntos de ganarle al Perugia, tras caer 14-16 en la suerte del tie-break.

"Indomable e indómito"

Por su parte, el medio especializado IVolley Magazine, no duda en calificar al equipo grancanario como "indomable e indómito", recordando que los Block Devils -Diablos del bloqueo-, como se les conoce por su hinchada, "sufrieron lo indecible" para asaltar el Gran Canaria Arena. Destacan que el Guaguas no se desmoronó tras ir perdiendo 0-2, algo que sin duda alguna, en su opinión, "ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico de Angelo Lorenzetti", destacando el liderazgo en la pista del ítalo-cubano Osmany Juantorena.

En las crónicas de OA Sport se cataloga el juego de los grancanarios como "un voleibol agresivo y sin complejos". Advierten a los aficionados italianos que, aunque el Perugia es el vigente campeón del mundo, el equipo español tiene una "conexión coral" que puede castigar cualquier exceso de relajación en el Pala Barton. El medio habla de los isleños como "el gran equipo revelación de la Champions", destacando que se trata de "un conjunto que venía desde las rondas preliminares, que acabó segundo en el grupo del Perugia y eliminó al Montpellier en el playoff". En su opinión, "el Perugia para ganar tuvo que sudar más de lo previsto ante un Guaguas que siempre se mostró muy sorprendente".

El medio Tuttosport, ya había advertido en la previa del choque de la ida, la condición de equipo histórico de los amarillos y que eso le daba un "estímulo extra para jugar a cara descubierta”. Y en el Corriere dello Sport se habla de “los irreductibles españoles” y La Nazione también hace alusión a un rival que "no se rinde nunca”.

Las claves

Entre los medios locales de Perugia, destacar que Umbria24 & Umbria Domani, señala como una de las claves para doblegar a los grancanarios "la dificultad de frenar el saque del Guaguas", por lo que consideran fundamental "limitar los errores no forzados" que el Guaguas consiguió generar en la ida con su presión defensiva.

La mayoría de la prensa italiana le confieren al equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero de los dones de talento, carácter, defensa, recepción estable y experiencia competitiva, pese a ser la segunda vez que los grancanarios disputan esta ronda de cuartos de final.

Palabras de respeto por parte de sus rivales

El experimentado líbero del Perugia, Max Colaci, en declaraciones previas al choque recogidas por VolleyNews, Umbria24 y Tuttosport, avisaba de que el Guaguas era “una óptima escuadra, que no regala nada, defiende muchísimo y obliga a atacar varias veces el mismo punto". Además, el pasado mes de enero, Goran Vujevic, el director deportivo de la excuadra transalpina, declaró que "el Guaguas es un rival muy experto y técnico, con buen juego de side-out y con capacidad para remontar".

Osmany Juantorena posa junto a la jugadora de voleibol italiana Paola Egonu siendo parte de una campaña promovida por el club Vero Volley Monza de la Superliga italiana. / Instagram de Osmany Juantorena

La lupa sobre Juantorena y Walla

La prensa italiana, no tiene dudas sobre el nombre a vigilar y que acapara los titulares de cara al duelo de vuelta de estos cuartos de final de la Champions, el del galáctico del Guaguas, Osmany Juantorena, que a sus 41 años volvió hace unas semanas a despertar el interés del Allianz Milano y del Módena en recuperar para la SuperLega A italiana al receptor internacional con Italia, pero tanto el club como el jugador rechazaron tal opción para cumplir el sueño de tumbar al vigente campeón mundial.

A pesar de su veteranía, los medios italianos, donde es una leyenda tras su paso por el Trento, la Lube y el Monza, lo describen como el "eterno peligro", destacando su "clase infinita" para resolver balones difíciles y su capacidad para leer el bloqueo del Perugia.

Junto al galáctico, el otro gran nombre subrayado por los medios transalpinos es el del opuesto brasileño Walla Bezerra, al que catalogan como "el bombardero a vigilar", destacando su potencia física y su acierto en los momentos críticos del cuarto set en el partido de ida.

El handicap a superar por el Perugia

Más allá de la calidad de los grancanarios y de su ADN competitivo, en los medios italianos se alude a una posible fatiga del Perugia, motivada por el calendario extenuante de la SuperLega italiana, mientras que en su opinión, el Guaguas llega a la cita de mañana con una frescura física que los Block Devils podrían no tener.

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A pesar de todo, los pronósticos de las Casas de Apuestas le otorgan a los grancanarios entre un 10-12% de probabilidades reales de remontar la eliminatoria, siendo la apuesta segura para los bookmakers italianos un resultado de 3-0 o 3-1 a favor de los locales, pero advierten que el hándicap de puntos puede ser más ajustado de lo previsto.