Tessa Kortekaas vuelve al Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike a intentar repetir triunfo

La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike contará con la presencia de Tessa Kortekaas (Cannondale ISB Sport) en su próxima edición. La ciclista de Voorhout (Países Bajos, 1988), afincada en Lanzarote, regresa a Gran Canaria para intentar repetir el triunfo que logró en 2025, cuando firmó una exhibición histórica al ganar los cuatro días de competición sin ceder un solo maillot amarillo.

Kortekaas llega al evento en un excelente momento de forma. En lo que va de 2026, la neerlandesa ya ha subido al podio en la Andalucía Bike Race by Garmin, donde terminó en tercera posición, y completó una sólida actuación en la Absa Cape Epic de Sudáfrica acabando quinta. Su ranking UCI, actualmente en el puesto 18 con 660 puntos, confirma que sigue siendo una de las voces más importantes del ciclismo de montaña femenino internacional.

2025, su mejor curso

El 2025 fue su mejor temporada hasta la fecha. Además de su pleno en Gran Canaria, Kortekaas se adjudicó el Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote, la Andalucía Bike Race by Garmin y el 4Islands Epic. Redondeó el año con el subcampeonato nacional de XCM en León y un quinto puesto en el Spar Swiss Epic de Davos (Suiza), completando un palmarés que habla por sí solo.

Su dominio en la pasada edición fue contundente desde el primer kilómetro. La neerlandesa tomó el control de la carrera con la victoria en Cañón del Águila y ya no cedió el liderato en ningún momento. El crono definitivo fue de 7:40:52, con casi veinte minutos de ventaja sobre la segunda clasificada en la general, Manuela Muresan. Ahora, con lo aprendido en 2024 —acabó segunda— y la confianza que da haberlo ganado todo en 2025, Kortekaas regresa con el objetivo claro: defender un título que conquistó de la manera más completa posible.

Inscripciones abiertas y nueva modalidad Half

El proceso de inscripción para la próxima edición de la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike sigue abierto a través de la web oficial www.transgrancanariabike.com. La organización mantiene precios especiales para los residentes en Canarias y ofrece distintas fórmulas de participación que se adaptan a todos los perfiles de ciclista: desde el formato All Stages hasta etapas individuales, paquetes de tres días o la opción de fin de semana.

La gran apuesta de esta edición es la nueva modalidad Half, pensada para quienes quieren vivir la Transgrancanaria Bike sin renunciar a ninguna de sus señas de identidad. Con cuatro jornadas de competición y un total de 103 kilómetros, este formato condensado ofrece todos los elementos que hacen grande a la prueba —el paisaje, la exigencia, la comunidad— en un reto más accesible que el recorrido completo, pero igualmente intenso y memorable.