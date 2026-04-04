María Cantero, bronce en el Trofeo Princesa Sofía

La vela canaria vivió este sábado una jornada especialmente exitosa al sumar cinco medallas en distintas competiciones nacionales e internacionales, con protagonismo para el bronce logrado por María Cantero, del RCNGC, en el 55º Trofeo Princesa Sofía de Mallorca, además de dos nuevos títulos de campeones de España.

Cantero se subió al tercer cajón del podio en la clase 49er FX junto a la regatista balear Paula Barceló, en una de las citas más prestigiosas del calendario nacional e internacional. La tripulación, actual campeona del mundo, firmó una actuación muy sólida en aguas mallorquinas y llegó a la jornada definitiva en cabeza, aunque finalmente cedió el oro en la última de las dos medal race.

Ese bronce abrió una cosecha de éxitos para la representación isleña. En Optimist, la regatista lanzaroteña Lola Carrión, del RCNA, se proclamó campeona de España en la categoría sub 13, consolidando así otra gran actuación del equipo canario en una de las clases de base más relevantes de la vela.

También hubo excelentes noticias en el Campeonato de España de 420, donde Canarias logró tres presencias en el podio. Luis Mesa y Miguel Padrón, ambos del RCNGC, se colgaron la medalla de oro al proclamarse campeones de España sub 19 masculinos. A ese triunfo se sumaron dos bronces más para la flota isleña: el de Miguel y Natalia Méndez en la categoría mixta y el de Marta Mansito y María Sánchez en sub 17 femenina.

A estos resultados se añadió además el tercer puesto por autonomías conseguido por la selección de Optimist de la Real Federación Canaria de Vela en el campeonato celebrado en Getxo. El combinado autonómico, formado por 20 regatistas, cerró así una participación muy competitiva frente a otras federaciones territoriales.

Durante esta Semana Santa, más de 50 regatistas canarios de varias islas y distintas clases han participado en regatas de ámbito nacional e internacional, dejando patente el buen momento que atraviesa la vela del archipiélago.

Entre todos los resultados, el más relevante llegó en Mallorca con la actuación de María Cantero y Paula Barceló en la prueba que inaugura la temporada olímpica internacional y que, además, supone la primera parada del Sailing Grand Slam 2026. Su rendimiento volvió a confirmar el nivel de una tripulación que sigue instalada entre las mejores del mundo.

El Trofeo Princesa Sofía está considerado la competición más importante del calendario español y una referencia indiscutible en las clases olímpicas. En esta edición participaron nueve regatistas canarios repartidos en distintas modalidades. Entre ellos también destacó Isabel Hernández, del RCNGC, que fue la primera española en ILCA 6, firmando uno de los mejores resultados nacionales de la cita.

La presencia de Canarias en esta edición del Sofía se extendió a seis de las diez clases olímpicas que compitieron en la regata mallorquina, una muestra más del peso que sigue ganando la vela isleña en el panorama estatal.

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La actividad, además, no se detiene. Este domingo continuará la competición en Murcia con la última jornada de la Copa de España de Snipe, donde hasta el cierre del sábado marchaba en cabeza la embarcación del RCN de Arrecife formada por Alfredo González y Cristian Sánchez, campeones del mundo en 2022.