El CB 7 Palmas, campeón infantil del Torneo Costa Brava

El CB 7 Palmas retorna de Girona con el título de campeón infantil en el Torneo Costa Brava, en el que además se hizo con el subcampeonato en la categoría minibasket y con un octavo puesto para los cadetes.

Los Lobos mostraron su potencial en la categoría U14, la infantil, en un torneo en el que comenzó su andadura con fuerza sumando dos triunfos consecutivos ante el CB Granollers (43-56) y el SA Bodega CB Electric (77-20). Sin embargo, su buena racha se vio truncada en el tercer choque que ponía el punto y final a la fase de grupos, en el que el triunfo fue de forma merecida para el Concrete Lions (54-46).

Dos medallas para sus tres representantes

Pese a la derrota los grancanarios accedían a las semifinales como los mejores segundos, donde les esperaba el CB Mollet Inter A al que derrotó por un claro 49-64. En la finalísima se reencontraba con el Concrete Lions, en un duelo muy diferente al de la fase de grupos, en el que los isleños impusieron su juego para hacerse con la medalla de oro imponiéndose por un trabajado 67-63.

Por su parte, el camino del minibasket U12 hacia la medalla de plata, se iniciaba con un triunfo ante el CB Granollers (43-56) y un segundo ante el SA Bodega (47-44), cerrando la fase de grupos con un pleno de victorias al vencer al CB Santfeliuenc (42-33) y al Estoril (50-25), accediendo directamente a la gran final donde cayeron derrotados ante un rocoso Iveco CBC Valladolid (105-40).