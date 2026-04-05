Quevedo, líder de España en la Billie Jean King Cup

La debutante Kaitlin Quevedo, jugadora grancanaria nacida en Estados Unidos, liderará a la selección española, dirigida por su paisana Carla Suárez, en la eliminatoria de la Billie Jean King Cup 2026 contra Eslovenia, el próximo fin de semana en la localidad eslovena de Porotoz. La representante del Real Club de Tenis Gran Canaria actuará como número uno del combinado nacional en la eliminatoria, que se juega sobre tierra batida y en la que se dirime una plaza en las finales de esta competición, que tendrán lugar en Shenzhen (China) del próximo mes de septiembre.

Quevedo, en su primera convocatoria con España, se convierte en la abanderada del equipo por la baja por lesión de Cristina Bucsa. La actual número uno del tenis español y reciente ganadora del WTA 500 de Mérida se retiró hace 15 días del torneo de Miami por una lesión en la cadera. A estas molestias se sumaba una rotura parcial del ligamento acromio-clavicular superior en el hombro. Su sustituta en la convocatoria de Carla Suárez es Aliona Bolsova, en la que será su última presencia con el combinado español antes de su retirada, anunciada para finales del presente mes.

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La selección viaja hoy hasta Portoroz con la debutante Kaitlin Quevedo como número uno de un equipo que completan Leyre Romero, Guiomar Maristany, Sara Sorribes y la ya mencionada Aliona Bolsova. España busca su quinta presencia consecutiva en las finales de la Billie Jean King Cup. La temporada pasada obtuvo la clasificación para la final tras firmar una brillante victoria en la ronda clasificatoria jugada en Ostrava ante Brasil y la anfitriona Chequia. Posteriormente, cayó eliminada en cuartos ante Ucrania (2-0).