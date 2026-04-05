La vela canaria firma otro éxito con el oro de Alfredo González y Cristian Sánchez en Snipe

La vela canaria sigue acumulando resultados de primer nivel en esta Semana Santa. Alfredo González y Cristian Sánchez se proclamaron este domingo en Murcia campeones de la Copa de España de Snipe, un triunfo que amplía todavía más el gran momento del equipo isleño, según informó la Real Federación Canaria de Vela.

Los dos regatistas del RCN de Arrecife, que ya fueron campeones del mundo en 2022, dominaron la competición desde el inicio. Su regularidad durante todo el campeonato les permitió cerrar la clasificación con una ventaja de diez puntos sobre los segundos, los murcianos Francisco y Marina Sánchez.

La pareja canaria firmó una actuación muy sólida en las ocho mangas disputadas, de las nueve que estaban programadas entre el viernes y este domingo. Entre sus resultados más destacados figuran tres primeros puestos y dos terceros, parciales que cimentaron su victoria final.

También rozó el podio otra embarcación del archipiélago. Gustavo del Castillo y Antonio Ugarte, representantes del RCNGC, concluyeron en la cuarta posición de la general absoluta, a solo tres puntos del bronce.

Con este triunfo en Snipe, Canarias suma ya su tercer título nacional de la semana, después de los logrados por Lola Carrión (RCNA) en la clase Optimist y por Luis Mesa y Miguel Padrón (RCNGC) en 420.

Además, el balance de la representación isleña alcanza ya los siete podios. A estos éxitos se unen el bronce de María Cantero en el 55º Trofeo Princesa Sofía de Mallorca, junto a Paula Barceló, así como los terceros puestos de Miguel y Natalia Méndez y de Marta Mansito y María Sánchez en el Campeonato de España de 420.

La Copa de España de Snipe, organizada por el Club Náutico Los Nietos de Murcia, reunió a 91 tripulaciones, de las que once eran canarias.