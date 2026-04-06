La doble medallista olímpica Thaïs Henríquez ofrecerá una masterclass en el Metropole sobre mentalidad ganadora

El próximo 7 de abril, la doble medallista olímpica canaria de natación sincronizada, Thaïs Henríquez, ofrecerá una masterclass en el Club Natación Metropole de Las Palmas de Gran Canaria.

A partir de las 19:00 horas, Henríquez compartirá las herramientas mentales que la llevaron a alcanzar el éxito en su carrera deportiva, convirtiéndose en la única deportista de Canarias con dos medallas olímpicas.

Transformar los miedos en impulso

Esta masterclass está diseñada no solo para deportistas, sino también para familias, entrenadores y cualquier persona interesada en fortalecer su mentalidad y afrontar los desafíos de la vida con mayor resiliencia. A través de su experiencia personal, Henríquez enseñará cómo transformar las dudas y los miedos en impulso positivo, claves que le permitieron superar obstáculos y alcanzar el máximo nivel en el deporte.

Cartel de la masterclass de Thaïs Henríquez en el Club Natación Metropole, en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Durante la sesión, los asistentes aprenderán a desarrollar una mentalidad ganadora, capaz de acompañarlos en cualquier reto, tanto en el ámbito deportivo como en el personal y profesional.

Una oportunidad para todos

El regreso de Thaïs Henríquez a su club de origen es una oportunidad única para la comunidad deportiva y para quienes buscan mejorar su rendimiento mental. Además, el 16 de abril, la medallista olímpica ofrecerá una versión online de la masterclass, titulada Haz de tu mente tu mayor poder. Esta será una excelente opción para aquellos que no puedan asistir al evento presencial.

El entrenamiento mental que Henríquez compartirá en ambas sesiones ha sido fundamental para sus logros en los Juegos Olímpicos, y promete ofrecer herramientas prácticas para que cualquier persona pueda activar una mentalidad que impulse a lograr lo que parece imposible.

Para más detalles sobre la inscripción a la masterclass presencial o online, los interesados pueden acceder al sitio web de Thais Henríquez: Inscripción Masterclass.