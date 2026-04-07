Gran Canaria recupera una vuelta ciclista histórica con un recorrido por el norte de la isla

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, participó este martes en la presentación de la Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria, una prueba que volverá a celebrarse este año tras más de una década y que recupera una de las citas históricas del ciclismo en la isla. La prueba se disputará del 1 al 4 de julio y reunirá a ciento cuarenta ciclistas pertenecientes a equipos de categoría sub 23 élite, considerada la máxima categoría previa al salto al profesionalismo.

Durante la presentación, Poli Suárez estuvo acompañado por Menchu Rosario, en representación de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, y Carla Campoamor, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, instituciones que, junto con el Cabildo de Gran Canaria, también apoyan la celebración de esta histórica prueba, así como Noelia Pérez, en representación de la organización de la prueba.

Un regreso esperado

Suárez destacó la importancia de recuperar una prueba que forma parte de la tradición deportiva de la isla. «Recuperar esta vuelta, que es historia de nuestro deporte, significa sin duda volver a conectar con una parte importante del patrimonio deportivo de Gran Canaria». En este sentido, el consejero regional de Deportes explicó que «se trata de una competición que marcó durante décadas el calendario ciclista en Canarias y que ahora vuelve gracias al trabajo conjunto de las instituciones», recordando que «si trabajamos de forma coordinada, el beneficio es siempre para nuestros deportistas y para nuestra tierra».

El consejero subrayó además el valor de este tipo de eventos para el impulso del deporte y la promoción del territorio. «El ciclismo tiene una enorme capacidad para proyectar nuestra tierra al exterior y para generar referentes deportivos entre los más jóvenes. Apostar por pruebas de este nivel es apostar por el desarrollo del deporte y por consolidar a Canarias como escenario de grandes eventos deportivos», añadió.

Un evento muy importante

Carla Campoamor destacó que «es un orgullo que una prueba de estas características tenga salida en nuestra ciudad y permita recorrer algunos de los paisajes más representativos del norte de la isla». En este sentido, reiteró la importancia de seguir apostando por el ciclismo y por los eventos deportivos, recordando que «el apoyo de las instituciones es clave para que iniciativas como esta puedan salir adelante y consolidarse en el calendario».

Por su parte, Menchu Rosario señaló que se trata de «un día muy importante para la isla y especialmente para los once municipios que forman parte de la Mancomunidad», al tiempo que puso en valor el escenario natural en el que se desarrollará la prueba. «Los corredores van a poder disfrutar de un paisaje único y de una orografía espectacular», explicó, antes de destacar que «proyectos como este solo salen adelante cuando todas las instituciones trabajamos juntas».

Alto nivel de participación

Finalmente, Noelia Pérez, en representación de la organización del evento, agradeció el respaldo institucional recibido para recuperar la prueba y destacó el papel del consejero regional de Deportes en este proceso. «Desde el primer momento, Poli Suárez mostró un apoyo total para que esta vuelta regresara al calendario, lo que ha sido fundamental para hacer posible su recuperación», afirmó.

Entre los equipos participantes estarán algunos de los conjuntos más destacados del panorama nacional, junto con varias formaciones canarias, entre ellas el Gran Canaria Bike Team y dos equipos procedentes de Tenerife, el Tenerife Bike Point y el Tenerife Viclass, que competirán en una prueba que aspira a consolidarse como una referencia dentro del calendario nacional de ciclismo.

Un recorrido en tres etapas

El recorrido atravesará distintos municipios del norte de la isla, como Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Santa María de Guía, Tejeda, Teror y Valleseco, poniendo en valor el territorio y los paisajes del norte de la isla, así como las exigencias de un duro recorrido que pondrá a prueba a los corredores participantes. La competición se estructurará en tres etapas. La primera será una contrarreloj, con salida en la Villa de Moya y línea de meta en Fontanales, que pondrá a prueba la coordinación y la fortaleza de los equipos. A continuación, se disputarán dos etapas en línea por las carreteras del norte de Gran Canaria. La última jornada partirá desde Las Palmas de Gran Canaria y recorrerá distintos municipios de esta zona de la isla antes de la llegada final.

Con esta nueva edición, la Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria aspira a consolidarse como una cita destacada dentro del calendario nacional de ciclismo, al tiempo que contribuye a reforzar la proyección de la isla como escenario de grandes eventos deportivos y a impulsar la práctica del ciclismo entre las nuevas generaciones.