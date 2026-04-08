Cuenta atrás para la carrera más rural de Canarias: Entre Cortijos celebra su XV edición el próximo sábado con 1.150 corredores

Solo quedan días para que las medianías del noroeste de Gran Canaria vuelvan a convertirse en escenario de Entre Cortijos. La decimoquinta edición de la carrera más rural de Canarias se celebrará el sábado 11 de abril con 1.150 corredores y corredoras inscritos, cifra que refleja la consolidación del evento: los dorsales se agotaron en menos de dos horas desde la apertura de inscripciones.

La carrera ofrece tres distancias adaptadas a todos los niveles. La modalidad estrella, la EC26, cubre 26 kilómetros con 1.670 metros de desnivel positivo y dará el pistoletazo de salida a las 8:30 horas. Le seguirá la EC15, de 15 kilómetros y 700 metros de desnivel, con salida a las 9:00 horas, y la EC7, de 7 kilómetros y 422 metros de desnivel, que arrancará a las 11:30 horas. La entrega de premios está prevista para las 14:30 horas.

La presentación oficial tuvo lugar este miércoles en la Casa de la Cultura de Guía de Gran Canaria, con la presencia de Alfredo Gonçalves, alcalde del municipio; Sara Muñoz, responsable de Protocolo, Relaciones Institucionales y Eventos de la Universidad Fernando Pessoa Canarias; y Jazmina Benítez, directora de Entre Cortijos.

Una carrera que une deporte, territorio y cultura

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, destacó el valor integral del evento para el municipio: "Para nosotros es una fecha señalada dentro del calendario deportivo. Una carrera que une gastronomía, con la Denominación de Origen Flor de Guía; con el deporte; el medio ambiente; unos parajes extraordinarios, más verdes que nunca. El sábado será un éxito de participación, de público y de belleza de los paisajes".

Gonçalves subrayó también la responsabilidad ambiental que acompaña a la prueba: "Tenemos unos paisajes extraordinarios, pero también la responsabilidad de cuidarlos. Ese sufrimiento implícito al deporte es más llevadero aquí gracias al entorno, y es lo que hace extraordinaria esta carrera". El alcalde incidió asimismo en el impacto económico del evento y en su vinculación con la Denominación de Origen Flor de Guía como leitmotiv de la carrera.

Sara Muñoz, en representación de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, expresó el compromiso de la institución con el evento: "Es un orgullo participar en una carrera de trail que transcurre por el municipio donde la Universidad se sitúa. Abogamos por el fomento del deporte, la salud y el ejercicio al aire libre, y la convivencia entre la universidad y la comunidad". Muñoz apuntó que titulaciones como Fisioterapia, Nutrición, Medicina o Psicología Deportiva pueden tener un papel activo en este tipo de eventos.

Jazmina Benítez, directora de Entre Cortijos, avanzó las condiciones del recorrido y renovó el mensaje de respeto medioambiental: "Nos vamos a encontrar una carrera muy verde gracias a todo el agua que ha caído. Pero hay que disfrutarla con conciencia. Los senderos que vamos a recorrer son protegidos; tenemos que cuidarlos y no saturarlos". La directora mostró también su satisfacción por la respuesta del público —"felices por la participación de este año"— y recordó la apuesta de la organización por las categorías de formación para consolidar el trail running entre los más jóvenes.

Movilidad sostenible y respeto al medio rural

La organización ha puesto especial énfasis en la convivencia respetuosa con el entorno rural y el sector primario de la zona. Para facilitar el acceso a la carrera, se habilitará un servicio de guaguas y se insta a los participantes a utilizar el transporte público o a compartir vehículo cuando sea necesario.

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Esta decimoquinta edición de Entre Cortijos está promovida por el Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria y organizada por Arista Eventos. Cuenta con el patrocinio de Fred. Olsen Express, Universidad Fernando Pessoa Canarias, Aguas de Teror, Pepsi, Provital, Gofio La Piña e Inetel.