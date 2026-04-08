El San Fernando se sitúa colíder del grupo canario Tercera RFEF

El San Fernando iguala al Atlético Paso en lo alto de la clasificación tras remontar en su visita a un San Miguel que se mantiene al borde del descenso (1-2). Los de Maspalomas se repusieron del gol inicial de los amarillos y se mantuvieron seguros en defensa para conservar el resultado durante la segunda mitad.

El cuadro grancanario dominó la posesión desde el inicio y jugó más en campo contrario; sin embargo, el primer gol cayó del lado local a los doce minutos tras un despeje que cazó Yeray en la frontal, picando el balón por encima de la defensa para que Héctor lo cabeceara a la red.

Siguió llevando el peso del partido el Sanfer pese al gol, aunque con dificultades para generar peligro ante un conjunto tinerfeño bien plantado en defensa que buscó sus opciones a la contra. Hasta que recién cumplida la media hora, Héctor desvió en la barrera con el brazo un tiro de falta de Edu Salles, y el colegiado señaló la pena máxima, transformada por Stephane.

Con tablas en el marcador, los de Maspalomas se mostraron más cómodos y sellaron la remontada en el minuto 41, tras un balón colgado de Felipe desde la izquierda que Joni cabeceó lanzándose en plancha en el corazón del área. Con el 1-2 se llegó el intermedio.

El segundo tiempo arrancó con dominio alterno, con el San Fernando buscando posesiones largas y el equipo amarillo jugando más directo. En este tramo, Maxi avisó con un zurdazo que salió rozando la madera, y Juan replicó al cabecear ligeramente alto un saque de esquina.

La expulsión de Felipe a diez minutos para el final obligó a los de Juan Carlos Socorro a hacerse fuertes en defensa para contener a un San Miguel que se volcó con más corazón que cabeza. En la última acción del choque, Héctor pudo devolver la igualada al superar al portero en una internada por la izquierda, pero Joni sacó el balón bajo palos y el resultado no se alteró.

FICHA TÉCNICA

CD SAN MIGUEL 1 (1) UD SAN FERNANDO 2 (2)

CD SAN MIGUEL

Gabri; Zeben (Alonso, 82'), Maxi, Kike (Narbona, 39'), Juanito; Yeray (De Toma, 30'), Ale Cruz (Víctor, 82'), Konate; Abián, Ayoze y Héctor.

UD SAN FERNANDO

Josimar; Pipa, Stephane, Jeremi (Dani Ferreira, 46') (Pitu, 94'), Felipe; Juan; Naim (Galván, 46'), Kilian; Joni, Ribalta (Traoré, 46') y Edu Salles (Dani López, 66').

ÁRBITRO

Alfonso Del Pozo Cavallé de Moya. Expulsó con doble amarilla al visitante Felipe (79'). Amonestó por el lado local a Gabri, Maxi y Ale Cruz; y por el visitante a Jeremi, Galván y Dani López.

GOLES

1-0: (13') Héctor. 1-1: (34') Stephane, de penalti. 1-2: (41') Joni.

INCIDENCIAS

Noticias relacionadas

Paco Tejera. Césped artificial en buenas condiciones. Tarde nublada. Unos 150 espectadores.