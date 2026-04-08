El Unión Gáldar busca la final de Copa, mientras Castillo y Almogarén saber quién suma la primera victoria

La Lucha Canaria regresa por todo lo alto con una ida y una vuelta de semifinales en su Primera Categoría dentro de la Copa Fundación La Caja de Canarias. Este jueves, en Sardina del Sur a partir de las 21:00, Castillo y Almogarén tendrán el primer envite en busca de estar en la final. Con varios aplazamientos de por medio debido a las inclemencias del tiempo, los líderes de la Fase Regular quieren ganar a unos locales que no sumaron ningún punto. 10-12 y 12-8 son los antecedentes hace algunas semanas a favor de los de Valsequillo que se agarran al segundo máximo tumbador de la categoría, Álvaro Déniz, para evitar sorpresas.

Por su parte, el Unión Gáldar está a un paso de ser el primer finalista de la Copa Fundación La Caja de Canarias al vencer 11-12 en la ida celebrada en Lomo Cementerio ante el Castro Morales. Los de Antonio Martel deberán volver a ganar, pero esta vez en el Municipal de Gáldar, con toda su afición volcada para estar en otra lucha por el título, como ya sucediera en la Liga Cabildo de Gran Canaria. Este viernes a las 21:00, todos los focos mirarán a Alberto Zamora por los locales y, por parte del Castro Morales, a sus sillas medias haciendo especial hincapié en el tercer máximo tumbador de la categoría, Yenedey Gil.

Las semifinales podrían quedar decididas en Segunda Categoría

La penúltima jornada de la categoría de plata será íntegramente el viernes a las 21:00. Con el Unión Agüimes, líder con 18 puntos, y Los Guanches segundo, con 16, una victoria de los del sur de Gran Canaria, en Las Crucitas. ante un Santa Rita colista le haría garantizar su primera plaza de cara a la Fase Final. Eso sí, para ello Los Guanches deberían caer ante el Maninidra, tercero con 12 puntos, en el Francisco Hernández. Por su parte, los de Ingenio todavía aspiran a esa segunda plaza, pero mirando de reojo a la cuarta, ya que el Roque Nublo llega empatado a puntos.

De este modo, el Roque Nublo estará desarrollando su luchada ante el Guanarteme en La Gallera, ante un conjunto local que apura sus opciones de luchar por esa última posición que da honor a estar en las semifinales de la Copa Fundación La Caja de Canarias.

Emoción en estado puro estando en los tres terreros de la Segunda Categoría cosas en juego. Las cuatro plazas podrían quedar definididas este viernes o, por el contrario, se vivirá una última jornada de infarto.

Castro Morales B-Tinamar, encaminar la primera plaza o apretar todo más en Tercera Categoría

El jueves se abre la séptima jornada de la Copa Fundación La Caja de Canarias en la categoría de bronce de la Lucha Canaria. Y lo hará con una luchada por todo lo alto: Castro Morales B-Tinamar. Los de Telde tendrán un ojo puesto en la luchada del viernes de su primer equipo, sobre todo para no desgastar a sus juveniles en la luchada del filial, situación que querrá aprovechar el conjunto de San Mateo para igualarlos en la primera posición. Este jueves a las 21:00 en Lomo Cementerio, el Castro Morales B querrá hacer valer su condición de local para encaminar su participación en las semifinales y, en segundo plano, la condición de cabeza de serie.

El viernes a las 21:00 se disputará el resto de la jornada. En el Municipal de Vecindario el Unión Sardina, cuarto con 9 puntos, recibe al Ajódar, segundo con 12, en un duelo directo para ir aclarando las posiciones de las semifinales. Los del norte de Gran Canaria solamente han perdido una luchada, mientras que los del sur vienen con unas sensaciones muy positivas tras sus últimas jornadas.

Se cerrará la jornada en La Presa con el duelo por la parte baja de la tabla. El Adargoma, sexto clasificado, recibe a un Vecinos Unidos que todavía no conoce la victoria en la Copa Fundación La Caja de Canarias.

A intentar incomodar al Santa Rita en la Liga ABT Canarias Sénior/Juvenil

Con la victoria del Castro Morales 17-11 ante el Almogarén este pasado martes, la zona media se iguala mucho más. Uno de esos implicados es el Unión Sardina, terceras con 18 puntos, que visita este jueves a las 20:00 La Gallera para enfrentarse al Guanarteme, sextas con 9 puntos.

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Para el sábado a las 18:00 en El Chiquero, el Manininidra, segundas con 21 puntos, buscan una victoria ante el Ramón Jiménez, colistas de la Liga ABT, que les ponga a tan solo una victoria del Santa Rita.