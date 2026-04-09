Canarias presente en el torneo más importante del fútbol mundial
La próxima gran cita futbolística, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá este mismo verano, contará con dos árbitros españoles, el madrileño Carlos del Cerro Grande y el lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández.
El arbitraje español volverá a situarse en primera línea internacional con la designación de Carlos del Cerro Grande y Alejandro Hernández Hernández para la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará este verano en Norteamérica. Ambos formarán parte del equipo arbitral en un torneo que reunirá a las principales selecciones del planeta y captará la atención de millones de aficionados en todo el mundo.
España gana peso en el arbitraje internacional
La presencia de dos colegiados nacionales en el torneo refuerza la posición del arbitraje español como uno de los más valorados a nivel internacional.
Por un lado, Hernández Hernández ejercerá como árbitro principal, asumiendo la responsabilidad directa sobre el terreno de juego en partidos de máxima exigencia.
Por otro, Carlos del Cerro Grande aportará su conocimiento y precisión técnica desde la sala VAR, un rol cada vez más determinante en el fútbol moderno. Su perfil se ajusta a la necesidad de tomar decisiones milimétricas en acciones clave, donde la tecnología desempeña un papel fundamental.
El nivel del arbitraje español es altísimo, probablemente en el top 3 de los árbitros europeos
Canarias, representada en el escaparate mundial
La participación del lanzaroteño sitúa nuevamente al archipiélago en el foco del fútbol internacional. Hernández Hernández es colegiado de Primera División desde 2012 y cuenta con el reconocimiento FIFA desde 2014, lo que le ha permitido dirigir encuentros de competiciones como la Champions League, la Europa League y partidos de selecciones en fases de clasificación internacional.
Tras más de una década en la élite y con más de 200 partidos dirigidos en Primera División, se ha consolidado como un árbitro convincente, con autoridad sobre el terreno de juego y acostumbrado a escenarios de máxima presión. El canario está considerado uno de los árbitros españoles con mayor peso en el panorama actual, siendo habitual en partidos de máxima exigencia, incluidos Clásicos del fútbol español y finales nacionales.
Para Canarias, la participación de Hernández Hernández supone un motivo de orgullo y un ejemplo de que el talento local puede alcanzar los escenarios más importantes del deporte mundial. Este Mundial será, sin duda, una oportunidad para que el arbitraje español y canario deje su huella en la historia del torneo.
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