La windsurfista grancanaria Cristina Iglesias, campeona del mundo sub 15 en Turquía

La regatista canaria Cristina Iglesias se ha proclamado campeona del mundo de la clase Techno 293 (windsurf) en la regata que ha concluído este jueves en Turquía, y en la que la representación española, con el isleño Isidro Henríquez como entrenador nacional, ha tenido una actuación espectacular con un total de dos títulos mundiales, una medalla de plata y dos de bronce, informa la Real Federación Canaria de Vela.

Este magnífico resultado en el Campeonato del Mundo de Techno 293 y Techno 293 Plus para Canarias y para la delegación española en su conjunto se produce a las puertas de que la isla de La Palma acoja entre el 29 de abril y el 3 de mayo próximos el Campeonato de España de la modalidad.

Por parte canaria, al resultado de Cristina en la categoría sub 15 femenina, hay que sumar la medalla de plata obtenida por Martina Bárbara (Techno Plus sub 19 femenina). Tanto las regatistas Cristina Iglesias, Martina Barbara y Leticia Martín (12ª en Techno Plus) como el técnico Isidro Henríquez, - las canarias y el canario del equipo español-, pertenecen al Real Club Náutico de Gran Canaria, que acrecienta de esta manera su legendario palmarés.

Cristina Iglesias logra su título mundial sin haberse apeado de la primera plaza de la clasificación ni un solo día desde el inicio de la regata. Termina con cinco puntos de ventaja sobre la segunda clasificada, la italiana Alessandra Porcu, y con un primero, tres segundos y un tercero como sus mejores marcas en las 7 pruebas disputadas.

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Además de las medallas de las regatistas canarias, el equipo español obtiene el título mundial en la categoría sub 15 masculina, que gana el mallorquín Joshua Castro. También la medalla de bronce para el gallego Marcos Dasilva, y en sub 17 femenino, el de subcampeona del mundo para la sevillana Olivia Sánchez.