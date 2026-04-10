Aplazado el Rally de Tinajo 2026 tras la protesta de ecologistas por la presencia de aves protegidas
El CD Evesport ha aplazado la prueba de velocidad prevista para este sábado en Lanzarote y anunciará una nueva fecha
La prueba de velocidad en tierra del Rally Tinajo 2026, prevista para mañana sábado, 11 de abrio en Lanzarote, ha sido aplazada de forma indefinida debido a la detección de nidos de aves protegidas en parte del recorrido. Así lo ha comunicado este viernes el CD Evesport, entidad responsable del evento.
La nueva fecha de celebración se anunciará una vez se alcance un acuerdo entre todas las partes implicadas, entre ellas las administraciones públicas y las federaciones deportivas.
Ecologistas en Acción Lanzarote han expresado su rechazo a la prueba al considerar que supone un "grave riesgo" para la hubara canaria, una de las aves más amenazadas de Canarias.
A esta oposición también se suman varios científicos y otras organizaciones ecologistas, como SEO/BirdLife, GREFA y Desert Watch, que alertan de la hubara canaria está presente de forma continuada en el recorrido del rally.
Motivos ambientales obligan a suspender la prueba
El origen del aplazamiento se encuentra en una notificación recibida por el Ayuntamiento de Tinajo, en la que se alertaba de la presencia de nidos de aves catalogadas como especies protegidas en un tramo de la pista Tinajo–Las Betancoras, escenario habitual de esta competición del Campeonato de Canarias.
Durante las últimas horas previas al evento, técnicos municipales y del Cabildo de Lanzarote analizaron la situación con el objetivo de encontrar una solución que permitiera mantener la prueba. Sin embargo, finalmente se concluyó que su celebración no era viable debido a la normativa vigente en materia de protección de la biodiversidad.
Cumplimiento de la normativa vigente
Desde la organización se ha subrayado que el evento contaba con todos los permisos necesarios y que se habían seguido los procedimientos establecidos conforme a la legislación. No obstante, la aparición de esta circunstancia sobrevenida ha obligado a tomar la decisión de aplazar la cita deportiva.
Búsqueda de una nueva fecha
El CD Evesport ha lamentado las molestias que este cambio puede ocasionar tanto a participantes como a aficionados, especialmente teniendo en cuenta que la prueba ya estaba completamente preparada, incluyendo el acondicionamiento del tramo de tierra.
Actualmente, la organización trabaja junto al Ayuntamiento de Tinajo y las federaciones correspondientes para fijar una nueva fecha que permita disputar la prueba con todas las garantías legales y ambientales.
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