Enea Cucchetti y Elizabeth Rosa se imponen en el Triatlón IES Yaiza 2026 marcado por la lluvia

La XXVII edición del Triatlón IES Yaiza volvió a confirmar su relevancia como una de las pruebas deportivas escolares más destacadas de Canarias. Celebrado entre Puerto Calero y las instalaciones del centro educativo, el evento reunió a más de 1.250 estudiantes y docentes procedentes de 23 centros de Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura.

Organizado por el IES Yaiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo de Lanzarote, el triatlón volvió a poner en valor el deporte como herramienta educativa, bajo el lema “ve más allá”.

La jornada estuvo marcada por la incertidumbre meteorológica, especialmente por el estado del mar, lo que obligó a la organización a esperar hasta poco antes del inicio para confirmar la celebración del segmento de natación.

Una competición exigente bajo condiciones adversas

A pesar de la lluvia y las dificultades, la prueba se desarrolló con normalidad, ofreciendo una jornada deportiva intensa. Desde primera hora de la mañana, los participantes se concentraron en el IES Yaiza antes de desplazarse a Puerto Calero para iniciar la competición.

El recorrido mantuvo su estructura clásica, comenzando con más de 450 metros de natación en mar abierto, una de las partes más exigentes del circuito. Tras este primer tramo, los participantes afrontaron una carrera de enlace de 1,2 kilómetros antes de subirse a la bicicleta.

El segmento ciclista, de nueve kilómetros, estuvo condicionado por el barro y la lluvia, lo que aumentó la dificultad técnica del recorrido. Finalmente, la prueba concluyó con una carrera a pie de 3.775 metros, donde la resistencia física y mental resultó determinante.

Triatlón IES Yaiza 2026 / La Provincia

Los ganadores de la jornada

En este contexto de exigencia, destacaron los nombres de Enea Cucchetti, del IES Yaiza, y Elizabeth Rosa, del Colegio Santa María de los Volcanes, quienes se proclamaron vencedores absolutos en la categoría menor de 20 años.

Cucchetti firmó un tiempo de 50 minutos y 14 segundos, mientras que Rosa completó la prueba en 59 minutos y 4 segundos, ambos con actuaciones sólidas que les permitieron imponerse al resto de participantes.

En la categoría de mayores de 20 años, los mejores tiempos fueron para Daniel Navarro Hernández, del IES Blas Cabrera, con 58:01, y Jonathan A. Duarte, del IES La Oliva, con 58:56.

Triatlón IES Yaiza 2026 / La Provincia

Por su parte, en el primer ciclo de la ESO, también se pudieron ver jóvenes promesas del triatlón escolar, con actuaciones destacadas de Adrián Sánchez, Echedey Cabrera, Abián Delgado e Iago Carrillo.

Deporte, educación y valores

Más allá de los resultados, el Triatlón IES Yaiza volvió a poner el foco en valores como la superación personal, el trabajo en equipo y la convivencia entre centros educativos. La participación de estudiantes de distintas islas refuerza el carácter integrador del evento, que trasciende lo meramente competitivo.

Esta prueba ha sido recientemente reconocida con la Distinción Viera y Clavijo, un galardón que pone en valor su impacto en el ámbito educativo y deportivo del archipiélago.

Triatlón IES Yaiza 2026 / La Provincia

Homenaje a Pauli Cabrera Ruiz

Uno de los momentos más emotivos de la jornada tuvo lugar durante la entrega de trofeos, donde se rindió homenaje a Pauli Cabrera Ruiz, figura clave en la historia del triatlón.

La docente fue impulsora de la apertura de la prueba a otros centros educativos, lo que permitió su crecimiento hasta convertirse en una cita de referencia. Durante el acto, se anunció que el pabellón del centro llevará su nombre, en reconocimiento a su contribución.

Un evento consolidado en el calendario escolar

Con más de dos décadas de historia, el Triatlón IES Yaiza se ha consolidado como una de las actividades extraescolares más relevantes de Canarias. Su capacidad para reunir a cientos de participantes y promover valores educativos lo sitúan como un referente en el deporte escolar.

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, la edición de este año volvió a demostrar la fortaleza de este evento, que combina exigencia deportiva y formación integral en un entorno único como el sur de Lanzarote.

El éxito de participación y organización refuerza su continuidad en futuras ediciones, consolidando su papel como una cita imprescindible para la comunidad educativa del archipiélago.

La Consejería de Eduación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha distinguido este año al IES Yaiza con reconocimiento Viera y Clavijo por el proyecto de centro Triatlón IES Yaiza.