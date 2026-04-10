Guaguas, Heidelberg y Olímpico, de ‘playoffs’ de voleibol

Las máximas categorías del voleibol español viven ya la fase definitiva de la presente temporada. Tiempo de playoffs para los conjuntos de Gran Canaria. Empiezan las eliminatorias por el título en la Superliga Masculina, con el Guaguas como favorito a revalidar el entorchado liguero. Los amarillos debutan esta tarde (16.00 horas) en su serie de cuartos de final al mejor de tres partidos en el feudo del Unicaja Costa de Almería e intentar sellar su pase la semana que viene a la siguiente fase en casa.

En cuanto a la Liga Iberdrola, las dos escuadras grancanarias en liza, el Emalsa y el Heidelberg Volkswagen, arrancan hoy sus respectivos cruces de semifinales. El primero empieza la serie en el Arena (16.00 horas) contra el Fundación Cajasol Andalucía. Por su parte, las colegiales viajan hasta Tenerife para enfrentarse contra el Haris (18.00 horas).

El Guaguas, tras conquistar la Supercopa, caer de forma sorprendente en la semifinal de la Copa del Rey y vender cara su eliminación en cuartos de la Champions frente al potente Perugia después de un excepcional torneo, quiere sellar la temporada revalidando el título de la Superliga. El primer escollo para los amarillos, primeros en la fase regular, es el Unicaja Costa de Almería, octavo.

El conjunto grancanario llega a esta cita tras un calendario exigente, acumulando minutos y desgaste entre todas las competiciones. Precisamente, el técnico Sergio Miguel Camarero ha puesto el foco en la gestión física del plantel durante los últimos días: «El objetivo prioritario ha sido recuperar físicamente a la plantilla y afinar el estado de forma de todos los jugadores. El grupo llega en plenas condiciones al inicio de estos playoffs».

Liga Iberdrola

Por lo que hace referencia a la Liga Iberdrola, el Emalsa Gran Canaria y el Fundación Cajasol Andalucía abren una semifinal igualada. El primer asalto, que se disputa esta tarde en el Arena, enfrenta a dos de los equipos más en forma de la temporada; las andaluzas, campeonas de la Copa y con el factor cancha a favor; y las isleñas, lanzadas tras superar un durísimo cruce de cuartos de final ante el Melilla, resuelto en un agónico tercer partido.

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Mientras, el Heidelberg Volkswagen empieza esta tarde en Tenerife (18.00 horas) otra semi de infarto en el derbi regional. Tras doblegar con remontada al Haro Rioja Vóley en cuartos, las colegiales tienen ahora ante sí el reto de tumbar a las laguneras, que desde la llegada del entrenador portugués Ricardo Lemos ha dado un vuelco a su situación y ha tejido un proyecto rocoso. El técnico del cuadro grancanario , David Gil, subrayó que la clave del choque va a ser la intensidad que las suyas impriman: «Si jugamos al nuestro máximo nivel, somos un equipo difícil de batir».